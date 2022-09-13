Kocaeli Barosu dahil bütün barolar bugün CMK görevlendirmelerini yavaşlatacak!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen 47. Baro Başkanları toplantısında Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılan ücret tarifesi konuşuldu. Avukatlar için mevcut CMK Tarifesi'yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ifade edilen toplantı sonuç bildirgesinde, 81 baronun ortak kararı ile CMK kapsamındaki zorunlu müdafilik ücretlerinin iyileştirilmemesi durumunda CMK görevlendirmelerinin kademeli olarak durdurulacağı açıklandı.

“3 YIL SÜREN CEZA DAVASINDA 754 TL ÖDENİYOR”

Yayınlanan bildirgede CMK ücretleriyle ilgili, “Mevcut CMK Tarifesi’ne göre, en az üç yıl süren bir ceza davasında zorunlu müdafilik hizmeti veren avukata yalnızca 754 TL ödenmektedir. Söz konusu CMK Tarifesi’ndeki ücretler, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) on sekizde birine denk gelmekte, bu nedenle aynı işi yapan meslektaşlarımız arasında derin bir eşitsizlik ortaya çıkmaktadır. Barolar olarak, öteden beri talebimiz, CMK Tarifesi’nin AAÜT ile eşitlenmesi ve CMK ücretlerinden kesilen KDV’nin yüzde 1’e indirilmesidir” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ’DE AVUKATLARIN YARISINDAN FAZLASI

Süreç hakkında şimdiye kadar olumlu bir adım atılmaması nedeniyle bugün Kocaeli de olmak üzere tüm illerde CMK görevlendirilmesinin yavaşlatılacağı duyuruldu. Kocaeli Barosu’na kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 avukatın CMK kapsamında aktif olarak görev alan avukat sayısının 1.739 olduğu öğrenilirken eğer olumlu bir adım atılmazsa 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerde CMK görevlendirmeleri bir gün süreyle durdurulacak.

YAVAŞLATMA VE DURDURMA

Toplantının ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde yer alan karar şu şekilde;

1-) 13 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin yavaşlatılması,

2-) 20 Eylül 2022 Salı günü tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin bir gün süreyle durdurulması, (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

3-) 27 Eylül 2022 Salı gününden itibaren tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin üç gün süreyle durdurulması (şiddet ve istismar mağduru kadın ve çocuklar için gelen talepler hariç)

4-) Hala bir sonuç alınamaması halinde, tüm illerimizde CMK görevlendirmelerinin süresiz olarak durdurulması