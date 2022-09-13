13 Eyl 2022 - 09:20- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 09:22

Büyükşehir’den ‘Konaktan Nağmeler’ Konseri

Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınıları, çarşamba akşamı Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yükselecek
Büyükşehir’den ‘Konaktan Nağmeler’ Konseri mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Çarşamba akşamı uzun yıllar gönüllerden çıkmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınıları, kentin en kıymetli tarih mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yükselecek. ‘Konaktan Nağmeler” adını taşıyan konser, 20.00’de başlayacak. Konuklar konseri, Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde dinleyecek. 

CUMHURBAŞKANLIĞI VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI

İnce saz severlerin sabırsızlıkla beklediği konserde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile Kültür Bakanlığı saz sanatçıları yer alacak. Tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem ve klasik kemençede Emre Erdal, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni solist Tuğçe Erenci’ye eşlik edecek.
# bir, ile, Büyükşehir Belediyesi

13 Eyl 2022 - 09:20 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.922.755 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti mask
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti
MÜSİAD, Türkiye’nin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor mask
MÜSİAD, Türkiye’nin en kapsamlı ticaret fuarına hazırlanıyor
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç: Basınımız dezenformasyonla mücadele etmeli ve güvenilir olduğu günlere tekrar kavuşmalıdır" mask
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç: Basınımız dezenformasyonla mücadele etmeli ve güvenilir olduğu günlere tekrar kavuşmalıdır"
Büyükşehir’den ‘Konaktan Nağmeler’ Konseri mask
Büyükşehir’den ‘Konaktan Nağmeler’ Konseri
KSO ve KOTO Ankara’dan ‘A Sınıfı’ gururu ile döndü mask
KSO ve KOTO Ankara’dan ‘A Sınıfı’ gururu ile döndü
SEDAŞ’ın Stargate Yetenek Programı öğrencilere iş tecrübesi kazandırdı mask
SEDAŞ’ın Stargate Yetenek Programı öğrencilere iş tecrübesi kazandırdı
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL