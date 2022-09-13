Büyükşehir’den ‘Konaktan Nağmeler’ Konseri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül Çarşamba akşamı uzun yıllar gönüllerden çıkmayacak bir Türk Sanat Müziği konseri düzenleyecek. Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınıları, kentin en kıymetli tarih mekânlarından biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı’ndan yükselecek. ‘Konaktan Nağmeler” adını taşıyan konser, 20.00’de başlayacak. Konuklar konseri, Selim Sırrı Paşa Konağı’nın bahçesinde dinleyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE KÜLTÜR BAKANLIĞI SANATÇILARI

İnce saz severlerin sabırsızlıkla beklediği konserde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ile Kültür Bakanlığı saz sanatçıları yer alacak. Tamburda Murat Aydemir, kanunda Taner Sayacıoğlu, viyolonselde Volkan Ertem ve klasik kemençede Emre Erdal, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ses eğitmeni solist Tuğçe Erenci’ye eşlik edecek.