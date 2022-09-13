Şampiyonlar için muhteşem kupa töreni

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından geride bıraktığımız sezon şampiyon olan kulüplerimiz kupalarını düzenlenen muhteşem gece ile aldı.

2 YILIN ACISINI ÇIKARDILAR

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliğinde son yılların en görkemli organizasyonuna imza atıldı. Geride bıraktığımız iki sezonun Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör, U-11, 12, 14 ve 16 yaş gruplarının şampiyonları kupalarını Antikkapı Restoran’da aldı.

PROTOKOL AKINI

Geceye Kocaeli Ak Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, taban birlikleri başkanları, kulüp başkanları, yöneticileri ve şampiyon sporcular katıldı.

SPOR YAPMANIN ÖNEMİ

Selamlama konuşmasını yapan Murat Aydın, Türkiye’de sporun başkentinin Kocaeli olduğunu belirtti ve Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Büyükakın konuşmasına sporun tabana yayılması adına çalışmalarını artırarak devam edeceklerinin altını çizdi, Mehmet Akif Yılmaz ise spor yapmanın önemine değindi.

KASKF PERSONELİ CAN HIRAŞ ÇALIŞTI

Yaklaşık 1500 konuk ve basın mensupları yenen yemeklerin ve yapılan konuşmaların ardından kupalarını aldı. Zorlu geçen 2 sezon boyunca zirveye yerleşen kulüpler sahneye tek tek davet edildi ve alın terlerinin karşılığını aldı. KASKF çalışanları uzun ve yorucu günlerin ardından müthiş gecenin mimarları olurken Başkan Aydın gece sonunda basın mensuplarına teşekkür etti.

Erdem ÖVÜÇ

Ali KÖKSAL