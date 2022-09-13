PSB Anatolia 2022 Fuarı sona erdi; Kocaeli standına öğrencilerden tam not

Sakarya Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle düzenlenen Sapanca Kırkpınar mevkiinde 60 bin metrekarelik alanda gerçekleşen fuar sona erdi. PSB Anatolia 2022 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları fuarında yurt içi ve dışından firmalar ürünlerini sergiledi. Yerli ve yabancı 35 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiği fuarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı stant da yerini almıştı. 4 gün süren fuarda Büyükşehir’in özenle hazırladığı Kocaeli standı büyük ilgi gördü. Kocaeli standını peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve tasarımlarla ilgili bilgi aldı. Öğrenciler standı çok beğendiklerini söyledi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ ZİYARET ETTİ

Türkiye'de açık havada yapılan en büyük fuarlardan biri olma özelliğine sahip organizasyona Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın standını çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından ilgi gören standa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Tekirdağ Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe ve ilgili birim temsilcileri de konuk oldu.

PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİLERDEN İLGİ

PSB Anatolia 2022 Fuarında üniversitelerin peyzaj mimarlığı öğrencilerinin deneyim kazanması hedeflenerek ‘Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması' gerçekleştirildi. 18 farklı üniversitenin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi ilk 3 sırada yer aldı. Yarışmaya katılan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir’in standına yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler yapılan tasarımlar, çalışmalar ve stantla ilgili bilgi aldı. Vatandaşların ilgisini çeken stantta ziyaretçilere Kocaeli Büyükşehir tarafından hazırlanan şapka, kalem, defter, lavanta ve sedir fidesi, biberiye çayı, pişmaniye ve broşürden oluşan hediyeler takdim edildi. Fuarın son günü Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan emeği geçen tüm personele teşekkür etti.