Yeni Seyahat Kartları Ofisinde ilk gün yoğunluğu

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaelikart ile ilgili tüm işlemlerini yapabileceği yeni İzmit Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Ofiste Kocaelikart ile ilgili tüm işlemler yapılabiliyor. Okulların açılmasıyla birlikte yeni Kocaelikart ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı.
YENİ OFİS HİZMETE GİRDİ
Vatandaşlar Kocaelikart işlemlerini daha önce fuar içerisindeki seyahat kartları merkez ofisinde yapıyordu. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha büyük bir hizmet binası ihtiyacı ortaya çıkınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan ihtiyaca karşılık vermek için Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafında yeni seyahat kartları ofisi yaptı.
TÜM HİZMETLER TEK YERDEN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelikart taleplerinin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan yeni Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisi bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetleri tek yerden veriyor. Fuar alanı içerisinde bulunan eski ofis ise 13 Eylül Salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Salı gününden itibaren tüm işlemler yeni ofisten verilecek.
İLK GÜN YOĞUNLUĞU
Okulların açılmasıyla birlikte hizmete giren Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı. Okula başlayan öğrenciler yeni kartlarını çıkarırken, eski kartları olan öğrenci ve öğretmenler vize işlemleri için Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisine geldi. Vatandaşlar yeni ofiste kısa sürede işlemlerini halletti.
DAHA GENİŞ BİR MEKAN
Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaelikart Seyahat Kartları Ofisi içerisinde gişe görevlileri bankoları, bakiye aktarım ofisi, kayıp eşya ofisi bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.