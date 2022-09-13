Yeni Seyahat Kartları Ofisinde ilk gün yoğunluğu

Vatandaşların ulaşım imkanlarından yararlanırken kullandığı Kocaelikart ile ilgili tüm işlemlerini yapabileceği yeni İzmit Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Ofiste Kocaelikart ile ilgili tüm işlemler yapılabiliyor. Okulların açılmasıyla birlikte yeni Kocaelikart ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı.

YENİ OFİS HİZMETE GİRDİ

Vatandaşlar Kocaelikart işlemlerini daha önce fuar içerisindeki seyahat kartları merkez ofisinde yapıyordu. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte daha büyük bir hizmet binası ihtiyacı ortaya çıkınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artan ihtiyaca karşılık vermek için Mimar Sinan Üstgeçidi sahil tarafında yeni seyahat kartları ofisi yaptı.

TÜM HİZMETLER TEK YERDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaelikart taleplerinin yerinde ve zahmetsizce karşılanması için kurulan yeni Seyahat Kartları Ofisi hizmet vermeye başladı. Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisi bireysel kartların basımı, dağıtımı, öğrenci vize işlemleri ile diğer birçok farklı hizmetleri tek yerden veriyor. Fuar alanı içerisinde bulunan eski ofis ise 13 Eylül Salı gününden itibaren hizmet vermeyecek. Salı gününden itibaren tüm işlemler yeni ofisten verilecek.

İLK GÜN YOĞUNLUĞU

Okulların açılmasıyla birlikte hizmete giren Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisinin ilk gününde yoğunluk yaşandı. Okula başlayan öğrenciler yeni kartlarını çıkarırken, eski kartları olan öğrenci ve öğretmenler vize işlemleri için Kocaelikart İzmit Seyahat Kartları Ofisine geldi. Vatandaşlar yeni ofiste kısa sürede işlemlerini halletti.

DAHA GENİŞ BİR MEKAN

Çelik malzemeden tek katlı olarak inşa edilen Kocaelikart Seyahat Kartları Ofisi içerisinde gişe görevlileri bankoları, bakiye aktarım ofisi, kayıp eşya ofisi bulunuyor.