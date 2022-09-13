KOTO genel kurul tarihi belli oldu!

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi bulut bugün odanın binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen açıklamaya Bulut’un yanı sıra oda yöneticileri de katıldı. Genel kurul tarihi ile ilgili konuşan Bulut, “4 yılda bir yapılıyor. Kanun Ekim ve Kasım ayında odalar seçimlerini yapar diyor. Nisan ayında 4 yılımız doldu. Kanun böyle olduğu için Ekim ve Kasım ayında kararlaştırıldı. Listeler konusuyla ilgili zaman zaman yazılıyor. Ne kadar geç yapılırsa, iş insanımızı da düşündüğümüz için kanun gereği listeyi veremedik. Mahkeme de bizi haklı gördü. Üst makam da bizi haklı gördü. Bizim kimseye özel kastımızın olması mümkün değil. KOTO’nun 16 bin üyesi var. Herkesin gönlünde bir aslan yatabilir. Seçim için koşturan bütün arkadaşlarıma haklarında hayırlı olsun diyorum. Bu seçim için değil sadece 4 yıllık bilgi paylaşımında bulunalım istedik. Seçim kurulu ile 4 tarih hakkında görüş bildirdik. Onlar da bize 8 Ekim’in uygun olacağını bildirdi. Seçim kruulu başkanımız öyle uygun gördü. 8 Ekim Cumartesi günü KOTO 25 komitede inşallah seçime gidecek” dedi.