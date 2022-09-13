Necmi Bulut adaylığını açıkladı, gelecek dönem yapacaklarını anlattı

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) genel kurulu öncesinde KOTO Başkanı Necmi Bulut bugün adaylık açıklamasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bulut, yaptığı konuşmada, “4 yıllık görev süremizde 2 bin 36 Organizasyonun içinde yer aldık. 47 farklı programda bakan, milletvekili ve üst düzey devlet yetkilisini üyelerimizle buluşturduk. Kocaeli iş dünyamızın talep ettiği 70 düzenlemenin hayata geçirilmesine öncülük ettik. Kenti üyelerimizle buluşturduk. 112 ortak akıl toplantısı düzenledik. 2 bin 122 üyemize, oda bütçesinden katkı sağlayarak toplamda 168 milyon 715 bin TL Nefes Kredisi hacmi oluşturduk. CO-Matching İkili İş görüşmeleri etkinliği ile toplam; 636 Üyemizi 41 farklı ülkeden 504 yabancı iş insanıyla aynı masada buluşturduk. Bin 690 iş görüşmesine aracılık ettik. KOTO’yu, A Sınıfı Oda kategorisine çıkardık. Ticaret Odaları arasında en yüksek denetim puanı alan 2. Oda olduk.

“İLK 25 ODA’DAN BİRİ OLDUK”

4 yıl önce göreve talip olduğumuzda “KOTO’nun komite sayısını arttıracağız” dedik. 2022 Şubat meclisinde, komite sayısının 22’den 25’e çıkarılması kararını oy birliğiyle onayladık. “Üye temsilciliği sistemi başlatacağız” dedik. Kurduğumuz ‘Üye Destek Ofisi’ ile üyelerimize işyerlerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Sektörlerine uygun devlet destek ve teşviklerini anlattık, gelişmeleri paylaştık. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği kullanarak yürüttüğümüz saha araştırması çalışmasıyla yaklaşık 8 bini aşkın üyemizi işyerlerinde ziyaret ettik, anket yaptık, görüş ve önerilerini topladık. “Yurtdışı Pazar araştırma ekibi kuracağız” dedik. Hatta daha fazlasını yaptık, üyelerimizi dünya pazarlarıyla buluşturmak amacıyla 2018 yılında İhracat Atağı Projesi’ni başlatarak, Türkiye’de İhracat Destek Ofisi’ni kuran ilk 25 Oda’dan biri olduk.

“KOCAELİ GENELİNDE İHRACATA KATKI SUNDUK”

Üyelerimizin dünyaya açılan kapısı olan CO-Matching İkili İş görüşmeleri etkinliği düzenledik. Gelenekselleşen 5 ayrı iş görüşmesi etkinliğinde 636 Üyemizi 41 farklı ülkeden 504 yabancı iş insanıyla aynı masada buluşturduk. Bin 690 iş görüşmesi gerçekleşmesine aracılık ettik. Bir elimizi hep dış pazarların üzerinde tuttuk 4 yılda 16 ülkeye iş programı gerçekleştirdik. Yabancı ülkelerin büyükelçilikleri, konsolosluklar, ticari ataşeleri ve yurt dışındaki odalarla iletişimimizi hep güçlü tuttuk, 75 bağlantı kurduk. Yabancı yatırımcıları ilimize çekmek amacıyla özel programlar düzenledik. Tüm bu çabalar sonunda; Kocaeli genelinde ihracat rakamlarının son 4 yılda yüzde 34,6 oranında artış göstermesine bu vesileyle katkı sunduk.

“AYDA 60 TON ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRİYOR”

“Yerel markalarımız kümeleşecek. Birlikten kuvvet doğacak” dedik Sınırlı Sorumlu İzmit Pişmaniyesi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve iştiraki olan İzmit Pişmaniye A.Ş.’nin (İZPAŞ) kurulmasına öncülük ettik. İZPAŞ adında marka oluşturduk. 4 bin metrekare kapalı alanda 6 firmanın işbirliğiyle kurulan İZPAŞ tesislerinde ortalama ayda 60 ton üretim gerçekleştiriliyor. “Kocaeli Markalar Zirvesi düzenleyeceğiz” dedik. Doğu Marmara Bayilik ve Markam Olur Musun Fuarı’nı düzenledik. Kocaeli markalarının tanıtılmasına ve bayilikler vermesine aracılık ettik. “Kocaeli Turizm Kenti olacak. Kartepe Turizm Zirvesi düzenleyeceğiz” dedik. ‘Turizm kenti Kocaeli’ hedefimizi hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin Kartepe Zirve Toplantılarına ve Turizm Master Planı’na üst düzey katkı sağladık.

“62 EĞİTİMDEN 1690 KİŞİ FAYDALANDI”

“Kocaeli Ticaret Tarihi gün ışığına çıkıyor” dedik. Ticaret Müzesi’nin yer tahsisi ve fizibilite çalışmaları ile ilgili girişimlerimiz devam ediyor. “Meslek edindirme kursları açacağız” dedik. Kocaeli Ticaret Odası Eğitim Vakfı (KOTEV) bünyesinde verdiğimiz 62 eğitimden 1.690 kişi faydalandı. Üyelerimiz için ücretsiz hijyen eğitimleri düzenledik. 7 ayrı eğitime toplamda 473 üye çalışanı katıldı. TOBB MEYBEM işbirliğiyle Sorumlu Emlak Danışmanlığı Seviye 5 sınavı düzenledik. 10 eğitimde 89 kişi sertifika aldı. TOBB MEYBEM işbirliğiyle Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 sınavı düzenledik. 18 eğitimde 435 kişi sertifika aldı. “Ev kadınlarımızı üretime dahil edeceğiz” dedik. Odamız Kadın Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarının daha etkin olması için destek verdik, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli Projesi’nin yürütücüleri arasında yer aldık. Okulumuzu da bu projeye dahil ettik. Kadın ve öğrencilerin üretimde yer almasına vesile olduk.

“EKONOMİDE TEDBİR PAKETİ AÇIKLADIK”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin yürütücüsü olduğu Kız Kardeşim Projesi’nde yer aldık. İlimizde Kadın Kooperatiflerinin kurulmasına destek olduk. Covid’19’un küresel pandemi ilan edilmesinin hemen akabinde ‘ sağlık’la birlikte ‘iktisadi mücadeleye’ dikkat çektik. Ekonomi tedbirlerinin ivedilikle alınması çağrısında bulunduk. Alınması gereken önlemlerin detaylıca anlatıldığı tedbir paketi açıkladık. Üyelerimizin pandemi kaynaklı mağduriyetlerini en kısa yoldan Odamıza iletebilmelerini sağlamak amacıyla, Destek Masası oluşturduk. Hizmet ve toplantılarda aksama yaşanmaması için uzaktan erişim altyapımızı kullanılır hale getirdik. Destek masamıza gelen 568 talep için girişimde bulunduk. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde, ticaretin durmasına izin vermeyerek odamıza gelen talepler doğrultusunda 230 adet çalışma izin belgesi düzenledik. 135 adet servis araç kartı hazırladık.

“SORUNLARI GÜNDEMDE TUTTUK”

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen yiyecek- içecek firmaları için birçok toplantı düzenledik. Sorunlarını gündemde tuttuk. Gıda işletmelerine hijyen standı hediye ederek, hem işletmelerimizin hem vatandaşımızın sağlığını koruduk. Okulumuzun öğrencileri tarafından imal edilen yaklaşık 12 bin adet siperlik ve Oda olarak tedarik ettiğimiz maskeleri üyelerimize hediye ettik. Kocaeli iş dünyasını aşılamaya teşvik etmek amacıyla 8 aşı organizasyonu düzenledik 16 kamuoyu çağrısında bulunduk. Kocaeli Valimiz ve ilçe kaymakamlarımızla birlikte saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Tedbirleri yerinde gözlemledik. Oda personelimizin yer aldığı saha ekibimizle, üye ziyaretleri gerçekleştirdik. Olası ceza unsurlarını en aza indirdik. Pandemide işletmeler için önem arz eden Kısa Çalışma Ödeneği’nin hayata geçirilmesine aracılık ettik.

“KOCAELİ FUARCILIK AŞ’NİN KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK”

Pandemi öncesi ve sonrasında KOBİ Destek/Nefes Kredisi’nin çıkarılması için en çok gayret sarf eden odalardan biri olduk. 2 bin 122 üyemize, oda bütçesinden katkı sağlayarak/ bankaların da destekleriyle toplamda 168 milyon 715 bin TL kredi kullandırdık. Uluslararası düzeyde fuarları şehrimizde düzenleyebilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve diğer 3 odamızla işbirliği yaparak, Kocaeli Fuarcılık AŞ’nin kurulmasına öncülük ettik. KOTO olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik, İş Bankası işbirliğiyle KOTO Kart’ı kentimiz iş dünyasına kazandırdık. Oda üyelerimizin birbirilerinden alışveriş yaparken indirim ve avantajlar sağlayan KOTO Kart, pos cihazı kullanan üye işyerlerine de kazandırdı. Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş dünyamızın yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Kısa sürede tüm Türkiye’de rol model olan okulumuz sayesinde, mesleki eğitimde kentimizi hayran bıraktık.

“BİZİM KİMSEYE KASTIMIZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Oda seçimi 4 yılda bir yapılıyor. Kanun Ekim ve Kasım ayında odalar seçimlerini yapar diyor. Nisan ayında 4 yılımız doldu. Kanun böyle olduğu için Ekim ve Kasım ayında kararlaştırıldı. Listeler konusuyla ilgili zaman zaman yazılıyor. Ne kadar geç yapılırsa, iş insanımızı da düşündüğümüz için kanun gereği listeyi veremedik. Mahkeme de bizi haklı gördü. Üst makam da bizi haklı gördü. Bizim kimseye özel kastımızın olması mümkün değil. KOTO’nun 16 bin üyesi var. Herkesin gönlünde bir aslan yatabilir. Seçim için koşturan bütün arkadaşlarıma haklarında hayırlı olsun diyorum. Bu seçim için değil sadece 4 yıllık bilgi paylaşımında bulunalım istedik.

“EKİBİMİZLE YÜZDE 90 BERABER DEVAM EDİYORUZ”

“Kendimi başarılı buluyorum diyemem. Çünkü bu projeleri tek başıma değil ekibimle yapıyorum. Ekibimi başarılı buluyorum. Seçim kurulu ile 4 tarih hakkında görüş bildirdik. Onlar da bize 8 Ekim’in uygun olacağını bildirdi. Seçim kurulu başkanımız öyle uygun gördü. 8 Ekim Cumartesi günü KOTO 25 komitede inşallah seçime gidecek. Kocaeli’de iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Akın Doğan halen kardeşim diyebildiğim bir insan. Onun da gönlünde bir aslan yatıyor. Ekibimizin yüzde 90 ile beraber devam ediyoruz. Çok az sayıda ve artı üç komite ilave ettiğimiz için 10-15 kişilik ilave olacak.

“SANAYİ SİTESİ’NDE KOCAELİ’YE YAKIŞMAYAN TABLO VAR”

Önümüzdeki dönem ne ile ilgilenmek istiyoruz? Galericiler sitemizin biraz daha büyümesini, daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Biz ağır sanayide dışarıdan gelip birinin yerleşmesine çok sıcak bakmıyoruz. Kendi içimizdeki büyüse daha sıcak bakıyoruz. Sanayi Sitesi’nde Kocaeli’ye yakışmayan tablo var. Önümüzdeki dönem gündemde tutacağımız konulardan ikincisi bu. Burnumuzun dibinde 20 milyonluk tüketici şehri İstanbul var. Çok sıkıntıda kalıyoruz. Burada istediğimiz Kartepe bölgesi gibi gelişmelerin daha çok çoğaltılarak İzmit’te de değerlendirmelerini sağlamak istiyoruz. Tarımla ilgili de çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönem bizim en ağırlıklı üzerinde duracağımız dört konu bunlar.

“FEVZİYE CAMİ SONRASINDA İNSANLAR GİTMEYE İMTİNA EDİYOR”

Dört oda ve belediyenin sahibi olduğu şirket kurduk. Bu firma belediyenin kurup da kara ortak ettiği bir firma değil. Sermayesi ortak bir firma. Kocaeli’nin tanıtımına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Yürüyüş Yolu yapıldı esnaf sıkıntı yaşadı ama bitince rahatladı, Fethiye Caddesi’nde de aynı durum var. Tramvay yapılırken de aynı sıkıntılar olmuştu sonra insanlar rahatladı. Fevziye Cami sonrasında insanlar gitmeye imtina ediyor. Alkollü mekan satışı yapılan mekanlara bir yer gösterilmesini geçmişte talep ettik şimdi daha çok talep edeceğiz. Bizim çarşımız da açık AVM konumuna gelir. Ticaret Odası seçimlerinde hiç kimsenin bir adım geride durmasına yönelik çalışma ve çabamız yoktur. Her şey burada şeffaf. Kanunun dışında herhangi bir listeler dahil mümkün değil. Üyelerimiz 8 Ekim’de ne taraf olursa olsun hakkınızı kullansın.”