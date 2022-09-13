Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2022’nin ilk sekiz ayında iş kazalarında hayatını kaybedenlerin listesini yayınladı. İSİG meclisinin yayınladığı "iş cinayetleri" bültenine göre, Kocaeli'de 2022’nin ilk sekiz ayında 35 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisinin bülteni şu şekilde:

Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk sekiz ayında en az 1202 işçi hayatını kaybetti...

1- Moto kurye ölümleri artarak devam ediyor. Pandemi ile birlikte giderek genişleyen, güvencesiz çalışmanın hakim olduğu ve işçi profilinin çoğunlukla 20’li yaşların başında olduğu sektörde işçi sağlığı açısından en net sonuç ortada: Ağustos ayında on moto kurye hayatını kaybetti. Yılın ilk sekiz ayında ölen moto kurye sayısı yirmi sekiz.

2- Yirmi sekiz yaş altında iş cinayetlerinde ölen genç (ve çocuk) işçilerin ölümünde oransal bir artış sürüyor. Ölümler 14 yaş altında tarım işkolunda ve Gaziantep, Şanlıurfa, Konya ve İstanbul’da; 18 yaş altında tarım, inşaat, konaklama, metal ve tekstil işkollarında ve Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve İstanbul’da; 18-28 yaş arasında ise inşaat, tarım, maden, taşımacılık, metal, enerji işkollarında ve İstanbul, Antalya, Manisa ve İzmir’de yoğunlaşıyor.

3- Yine uzun zamandır hakim olan neoliberal politikaların bir sonucu olan yaşlı işçi ölümleri artık her gün basında yer alıyor. İnşaatlarda, tarımda, sokakta atık toplarken 60’lı ve 70’li yaşlardaki işçiler düşerek, zehirlenerek, trafik kazasında hayatlarını kaybediyor.

4- İşçilerin çalışırken veya hakkını ararken uğradığı işverenler tarafından gerçekleştirilen şiddet olayları da devam ediyor: İstanbul Bağcılar’da çalıştığı matbaadan yatırılmayan sigortası ve alacaklarını istediği için patronu ve muhasebecisi tarafından darp edilip gözünde bardak kırılan ve 32 dikiş atılan Selçuk Şimşek kalıcı görme kaybı riskiyle karşı karşıya... Kastamonu Cide’de bir binanın boya işlerini yapan işçilere ev sahibinin oğlunun ateş açması sonucu Batmanlı 47 yaşındaki dört çocuk babası işçi Abdurrahman Birgün hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.. Balıkesir'de 34 yaşındaki üç çocuk babası işçi Muhammed Kara “işe geç geldiği” için patronu tarafından öldürüldü..

5- 2013 yılından bugüne tersane/gemi sektöründe kayıt altına aldığımız 289. iş cinayeti Yalova Sefine Tersanesi’nde meydana geldi: Taşeron Özyılmazlar işçisi 19 yaşındaki Şanlıurfalı Yasin Demirdağ 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Bu noktada tersanelerdeki taleplerimizin altını tekrar çizmek istiyoruz. İş cinayetlerinin sorumlularının yargılanması, iş güvenliği tedbirlerinin alınması, uzun çalışma saatlerine son verilmesi, her tersaneye sağlık ekipmanı sağlanması, işçilerin hak ettikleri ücretlerin zamanında ödenmesi ve yatırılmayan sigorta primlerinin yatırılması, taşeronlaştırmaya son verilmesi, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması...

6- Son olarak; Sao Paulo uçak gemisinin Aliağa’ya getirilmesinden vazgeçildi. Bu kararın alınması için mücadele veren dostlarımıza teşekkür ediyoruz... Gerek Sao Paulo uçak gemisi üzerinden başlayan asbest ve tehlikeli kimyasallar gerek Gaziantep ve Mardin’deki tır ve kamyon kazaları tartışmaları sonrası emek ve ekoloji hareketlerinin bağlarını yeniden düşünmek gerektiği gerçeği bir kez daha kendini gösteriyor: İşçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerini hiçe sayma, bu konuda cezasızlık... Doğa talanı ve yasaları, mahkeme ve üst mahkeme kararlarını siyasi iradenin desteğiyle hiçe sayma... Yangından mal kaçırırcasına yağma için en kısa sürede bir havzada maden çıkarma, üretim yapma, bir projeyi bitirip ranta çevirme ve olay mahalinden kaçma... Kamusal denetimin tamamen yokluğunda kimi zaman gıda güvenliğini yok sayma (giderek artan kitlesel işçi zehirlenmeleri), üretim/proses güvenliğini yok sayma (üretim süreçlerinde arızalar, patlamalar, yangınlar), işçi sağlığı ve iş güvenliğini hiçe sayma (artan iş cinayetleri ve yakın gelecekte patlayacak meslek hastalıkları), doğal yaşamı hiçe sayma (orman yangınları, toprak, hava ve suda artan kirlilik), kentsel ve çevresel planlamayı hiçe sayma (artan trafik, anlamsız ve kalitesiz yol inşaatları ve artan trafik kazaları)...

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şöyle: Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 122, Nisan ayında 129, Mayıs ayında 176, Haziran ayında 189, Temmuz ayında 171 ve Ağustos ayında 186 işçi hayatını kaybetti...

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: Tarım, Orman işkolunda 199 emekçi (120 işçi ve 124 çiftçi); İnşaat, Yol işkolunda 225 işçi; Taşımacılık işkolunda 147 işçi; Metal işkolunda 74 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 70 emekçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 64 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 53 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 52 işçi; Madencilik işkolunda 48 işçi; Enerji işkolunda 37 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 28 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 26 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 26 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 22 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 15 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 11 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 10 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 7 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 3 işçi; İletişim işkolunda 2 işçi; Elimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 38 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 275 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 223 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 177 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 131 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 64 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 58 işçi; İntihar nedeniyle 55 işçi; Şiddet nedeniyle 48 işçi; Covid-19 nedeniyle 45 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 36 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 17 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 9 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 64 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 80 kadın işçi ve 1122 erkek işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 18 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 30 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 182 işçi, 28-50 yaş arası 585 işçi, 51-64 yaş arası 249 işçi, 65 yaş ve üstü 74 işçi, Yaşını bilmediğimiz 64 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk sekiz ayında 67 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 27 işçi Suriyeli; 16 işçi Afganistanlı; 6 işçi Türkmenistanlı, 4 işçi Özbekistanlı; 3 işçi İranlı; 1’er işçi Azerbaycan, Belaruslu, Endonezyalı, Iraklı, Kuveytli, Rusyalı, Pakistanlı, Sırbistanlı, Ukraynalı ve Yunanistanlı...

2022 yılının ilk sekiz ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 36’sı (yüzde 2,99) sendikalı işçi, 1166’sı ise (yüzde 97,01) sendikasız. Sendikalı işçiler metal, kimya, belediye, sağlık, madencilik, enerji, taşımacılık, iletişim, eğitim ve güvenlik işkollarında çalışıyordu.

2022 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’nin 77 şehrinde ve yurtdışında on dokuz ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik: 167 ölüm İstanbul’da; 51 ölüm İzmir’de; 41 ölüm Muğla’da; 40 ölüm Antalya’da; 38 ölüm Mersin’de; 36 ölüm Bursa’da; 35’er ölüm Denizli, Kocaeli, Konya ve Samsun’da; 34 ölüm Gaziantep’te; 31 ölüm Manisa’da; 29’ar ölüm Ankara ve Kayseri’de; 28 ölüm Aydın’da; 24 ölüm Şanlıurfa’da; 21 ölüm Balıkesir’de; 20 ölüm Adana’da; 19 ölüm Sakarya’da; 18 ölüm Zonguldak’ta; 15 ölüm Hatay’da; 14’er ölüm Çanakkale, Kütahya, Sivas ve Trabzon’da; 13’er ölüm Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya’da; 12’şer ölüm Ordu ve Tekirdağ’da; 11’er ölüm Adıyaman, Düzce ve Mardin’de; 10 ölüm Rize’de; 9’ar ölüm Afyon, Erzurum, Kastamonu, Şırnak ve Yalova’da; 8’er ölüm Batman, Bolu, Eskişehir, Karabük ve Uşak’ta; 7’şer ölüm Ağrı, Bilecik, Kırıkkale, Siirt ve Tokat’ta; 6’şar ölüm Artvin, Çorum, Elazığ, Karaman, Kırşehir ve Osmaniye’de; 5’er ölüm Burdur, Çankırı, Edirne, Sinop ve Van’da; 4’er ölüm Aksaray, Bartın, Giresun, Hakkari, Isparta, Kars, Kırklareli, Nevşehir ve Niğde’de; 3’er ölüm Iğdır ve Kilis’te; 2’şer ölüm Ardahan, Bingöl ve Muş’ta; 1’er ölüm Amasya, Bayburt ve Yozgat’ta; 27 ölüm Yurdışında (6 Irak, 3 Kuzey Kıbrıs; 2’şer İsrail, Rusya; 1’er Azerbaycan, Bosna Hersek, Brezilya, Çin, Dominik, Kuveyt, Libya, Makedonya, Malta, Mısır, Özbekistan, S.Arabistan, Tunus, Yurtdışı) meydana geldi...