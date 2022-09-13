Muharrem Erdoğan son yolcuğuna uğurlandı

10 gün önce kalp krizi geçiren, bir süre sonra da beynine atan pıhtı yüzünden hayatını kaybeden Muharrem Erdoğan (73) sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İlimiz spor ve siyaset camiasının tanınmış simaların yer aldığı cenaze töreninde Erdoğan'ın oğlu Tolga Erdoğan taziyeleri kabul ederken, ayakta durmakta güçlük çekti. Karamürsel yeni mezarlığına defnedilen merhum Erdoğan, Selma Hanım ile evli Tolga ve Burcu isimli 2 evlat sahibiydi.