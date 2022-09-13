İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yetenek taraması başlıyor

İzmit Belediyesi, kenti sanat merkezi haline getirmek ve gençleri sanata teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren İzmit Sanat Akademisi bünyesinde müzik, resim, dans, drama ve tiyatro alanında yetenek taramaları da gerçekleştiriliyor.

GENÇLER BİLGİ ALABİLİRLER

Ücretsiz eğitim veren İzmit Sanat Akademisinde müzik bölümünün yetenek taraması 18 Eylül Pazar günü 8-18 yaş grubunda yer alan gençler için yapılacak. Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No:7/101 adresinde bulunan Sanat Akademisinde saat 12.00’da gerçekleştirilecek yetenek taramasına katılmak isteyen gençler 0262 318 00 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabilirler.