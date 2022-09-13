13 Eyl 2022 - 14:27- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 14:30

İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır

13 Eyl 2022 - 14:27 - Gündem

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