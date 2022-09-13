Basketbol fırtınası kasıp kavurdu

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği Sokak Basketbolu Turnuvası festival havasında geçti. Çevre il ve ilçelerden 88 takım ve 352 sporcunun katıldığı etkinlik ilgi gördü.Turnuva son saniyesine kadar kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Üçlükler, smaçlar ve estetik hareketler izleyenleri heyecanlandırdı. 50 sporcunun katıldığı organizasyonda rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Berke Yılmaz 2 bin TL kazandı. 2'nci Berkay Eren Bin TL ile ödüllendirildi.

ŞAMPİYONA 10 BİN LİRA

2 gün süren turnuvada rakiplerini birer birer eleyerek şampiyonluğa uzanan takım İstanbulls oldu. Şampiyon İstanbulls10 bin TL kazandı. 2'nci Old Cast Team 7 bin TL, 3'üncü Kaya Gibi 5 bin TL ile ödüllendirildi. Kupa, ödül ve madalyaları Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi verdi. Çiftçi, "2 gün dolu dolu vakit geçirdik. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuva sonrasında basketbol takımımızı kurduk. 7-8 ay gibi kısa bir süre içerisinde şampiyon olarak 2.Lig’e çıktık. Birçok alanda Türkiye dereceleri elde ettik. Çayırovamız artık spor kenti oldu diyebiliriz” dedi.