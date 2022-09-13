Boğaz’daki martı avında kendimiz av olmayalım!

2.Lig temsilcimiz, averajla üçüncü sıradaki Kocaelispor, bugün, hafta içi mesaisinde Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak, mücadelede Ankara’dan Onur Bingöl düdük çalacak
TELAFİ MAÇI… AYNI YER AYNI HAKEM…
Cumartesi günü sahasında Serik Belediyespor 0-0 berabere kalan ve sezonun ilk puan kaybını yaşayan 2 galibiyet bir beraberliğe sahip yenilgisiz Kocaelispor, telafi maçına çıkıyor. İstanbul deplasmanında Sarıyer’e konuk olacak olan ekibimiz. maçı kazanıp iddiasını sürdürmek istiyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak ve maçıAnkara’dan Onur Bingöl yönetecek. Bingöl, Kocaelispor’un son oynadığı ve İstanbul’da 3-0 kazandığı Sarıyer maçının da hakemiydi.
GÖZLER GÜL’DE
Teknik Direktör Fırat Gül’ün maçtaki 11’i merak ediliyor. Gül’ün Serik maçında oyunu okuyamaması, saha içi yerleşim değişikliklerinde aksaması ve hamlelerde gecikmesi dikkat çekmişti. Sarıyer maçında ise 1 ya da 2 değişiklik yapılması bekleniyor. Kocaelispor Kırklareli’ni içeride 2-1, Kırşehir’i deplasmanda 1-0 yendi, Serik ile berabere kalan ve 7 puan toplayan takım yaralı. Sarıyer ise ilk maçta Etimesgut ile berabere kaldı, ikinci maçta Kastamonu’yu 2-1 yendi, üçüncü maçında ise Ankara Demir’e 1-0 mağlup oldu.
SARIYER İLE TARİHİMİZDEKİ 24. MAÇ
İki takım da bu sezon 3 maçta 3’er gol attı. Kocaelispor’da goller Beykan, Okan ve Cem’den gelirken, ev sahibi ekibin 3 golünü Emir Can Sayar kaydetti. Kocaelispor ile Sarıyer tarihlerinde toplam 23 kez karşılaştı. Bu maçların 18’si Süper Lig, 2’si 1. Lig, 2’si 2. Lig, 1’i de Türkiye Kupası maçlarıydı. Kocaelispor’un 10 galibiyeti bulunurken, Sarıyer 9 kez kazandı, 3 maç berabere sona erdi. Kocaelispor 30, Sarıyer ise 29 gol attı.
RAMAZAN ÇEVİK VE BAHRİ CAN’IN TAKIMI
İki takım son olarak 2020-21 sezonunda aynı gruptaydı. İlk maç 0-0 sona ererken, İstanbul’daki önceki sezon oynanan maçı Kocaelispor Burak Süleyman, Batuhan Er ve Bahattin’in golleri ile 3-0 kazanmasını bildi. Deneyimli teknik direktör Ekrem Al’ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisinde, Kocaelispor’un eski futbolcuları Ramazan Çevik ve Bahri Can Avcı da forma giyiyor. Maç saatinde hava açık, sıcaklık 26 derece olacak. 200 taraftarımızın yerinde izleyeceği maçın yayını yok.N Erdem ÖVÜÇ
MAÇIN KÜNYESİ
SARIYER
KOCAELİSPOR
STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura
SAAT: 16.30
YAYIN: YOK
SARIYER
ÖMER ALICI
HÜSNÜ BAŞKURT
BORA ÇUHA
SEZER YILDIRIM
METİN EMRE KARAAL
RAMAZAN ÇEVİK
ABDULKADİR ÖZDEMİR
ALTUĞ TAŞ ÇIKAN
EMİR CAN SAYAR
EREN AYDIN
BERTUL KOCABAŞ
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
MEHMET SAK
YALÇIN KILINÇ
ALPAY ÇELEBİ
MEHMET TAŞ
YİĞİT ALİ / YUSUF
BEYKAN ŞİMŞEK
TAYFUN AYDOĞAN
CEM EKİNCİ
OKAN EKEN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.