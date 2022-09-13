13 Eyl 2022 - 23:59- Spor G: 13 Eyl 2022 - 15:27

Boğaz’daki martı avında kendimiz av olmayalım!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Boğaz’daki martı avında kendimiz av olmayalım! mask
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2.Lig temsilcimiz, averajla üçüncü sıradaki Kocaelispor, bugün, hafta içi mesaisinde Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak, mücadelede Ankara’dan Onur Bingöl düdük çalacak

TELAFİ MAÇI… AYNI YER AYNI HAKEM…

Cumartesi günü sahasında Serik Belediyespor 0-0 berabere kalan ve sezonun ilk puan kaybını yaşayan 2 galibiyet bir beraberliğe sahip yenilgisiz Kocaelispor, telafi maçına çıkıyor. İstanbul deplasmanında Sarıyer’e konuk olacak olan ekibimiz. maçı kazanıp iddiasını sürdürmek istiyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı’ndaki maç saat 16.30’da başlayacak ve maçıAnkara’dan Onur Bingöl yönetecek. Bingöl, Kocaelispor’un son oynadığı ve İstanbul’da 3-0 kazandığı Sarıyer maçının da hakemiydi.

GÖZLER GÜL’DE

Teknik Direktör Fırat Gül’ün maçtaki 11’i merak ediliyor. Gül’ün Serik maçında oyunu okuyamaması, saha içi yerleşim değişikliklerinde aksaması ve hamlelerde gecikmesi dikkat çekmişti. Sarıyer maçında ise 1 ya da 2 değişiklik yapılması bekleniyor. Kocaelispor Kırklareli’ni içeride 2-1, Kırşehir’i deplasmanda 1-0 yendi, Serik ile berabere kalan ve 7 puan toplayan takım yaralı. Sarıyer ise ilk maçta Etimesgut ile berabere kaldı, ikinci maçta Kastamonu’yu 2-1 yendi, üçüncü maçında ise Ankara Demir’e 1-0 mağlup oldu.

SARIYER İLE TARİHİMİZDEKİ 24. MAÇ

İki takım da bu sezon 3 maçta 3’er gol attı. Kocaelispor’da goller Beykan, Okan ve Cem’den gelirken, ev sahibi ekibin 3 golünü Emir Can Sayar kaydetti. Kocaelispor ile Sarıyer tarihlerinde toplam 23 kez karşılaştı. Bu maçların 18’si Süper Lig, 2’si 1. Lig, 2’si 2. Lig, 1’i de Türkiye Kupası maçlarıydı. Kocaelispor’un 10 galibiyeti bulunurken, Sarıyer 9 kez kazandı, 3 maç berabere sona erdi. Kocaelispor 30, Sarıyer ise 29 gol attı.

RAMAZAN ÇEVİK VE BAHRİ CAN’IN TAKIMI

İki takım son olarak 2020-21 sezonunda aynı gruptaydı. İlk maç 0-0 sona ererken, İstanbul’daki önceki sezon oynanan maçı Kocaelispor Burak Süleyman, Batuhan Er ve Bahattin’in golleri ile 3-0 kazanmasını bildi. Deneyimli teknik direktör Ekrem Al’ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisinde, Kocaelispor’un eski futbolcuları Ramazan Çevik ve Bahri Can Avcı da forma giyiyor. Maç saatinde hava açık, sıcaklık 26 derece olacak. 200 taraftarımızın yerinde izleyeceği maçın yayını yok.N Erdem ÖVÜÇ

MAÇIN KÜNYESİ

SARIYER

KOCAELİSPOR

STAT: Yusuf Ziya Öniş

HAKEMLER: Onur Bingöl, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura

SAAT: 16.30

YAYIN: YOK

SARIYER

ÖMER ALICI   

HÜSNÜ BAŞKURT

BORA ÇUHA   

SEZER YILDIRIM   

METİN EMRE KARAAL

RAMAZAN ÇEVİK   

ABDULKADİR ÖZDEMİR   

ALTUĞ TAŞ ÇIKAN

EMİR CAN SAYAR   

EREN AYDIN   

BERTUL KOCABAŞ   

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ   

MEHMET YILMAZ

MEHMET SAK   

YALÇIN KILINÇ   

ALPAY ÇELEBİ   

MEHMET TAŞ   

YİĞİT ALİ / YUSUF

BEYKAN ŞİMŞEK

TAYFUN AYDOĞAN 

CEM EKİNCİ 

OKAN EKEN   

 

# Ankara, bir, ile, Kocaelispor, Serik Belediyespor

13 Eyl 2022 - 23:59 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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