13 Eyl 2022 - 15:27- Spor G: 13 Eyl 2022 - 15:28

Gölcük iyi yolda: 2-1
Gölcük iyi yolda: 2-1 mask
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1-2 Ekim’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig 13.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Karasu Temsilcisi Aziziyespor ile özel maçta karşılaştı, 2-1 kazandı

KARASU'DA GALİP GELDİK

Gölcükspor, Sakarya Karasu’nun Süper Amatör Lig temsilcilerinden Aziziyespor ile özel maçta mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda Aziziyespor’un golünü Hamza atarak skoru 1-0 yaptı. Kırmızı Siyahlılar ise Furkan Şahin’in attığı golle beraberliği sağladı. Gölcükspor son dakikalarda sol kanattan korner kullandı. Aziziyespor’dan Oğuzhan Bölgen ters kafa ile kendi kalesine golü atarak skoru 2-1 yaptı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Gölcükspor müsabakadan 2-1’lik skor ve galibiyetle ayrıldı.

2022-2023 SEZONU

BAL 13. GRUP TAKIMLARI:

 

BAYRAMPAŞA TEKNİK

DOĞUGÜCÜ FK

GÖLCÜKSPOR

BEYLERBEYİ 1911

KAVAKLISPOR

UZUNKÖPRÜ

GÖRÜKLE İPEK

SİLİVRİSPOR

YUVACIKSPOR

SANCAKTEPE FK

BABAESKİSPOR

KOCAELİ HARB-İŞ

HALİÇSPOR

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13 Eyl 2022 - 15:27 - Spor

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