Gölcük iyi yolda: 2-1

1-2 Ekim’de başlayacak olan Bölgesel Amatör Lig 13.Grup temsilcimiz Gölcükspor, Karasu Temsilcisi Aziziyespor ile özel maçta karşılaştı, 2-1 kazandı
KARASU'DA GALİP GELDİK
Gölcükspor, Sakarya Karasu’nun Süper Amatör Lig temsilcilerinden Aziziyespor ile özel maçta mücadele etti. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıda Aziziyespor’un golünü Hamza atarak skoru 1-0 yaptı. Kırmızı Siyahlılar ise Furkan Şahin’in attığı golle beraberliği sağladı. Gölcükspor son dakikalarda sol kanattan korner kullandı. Aziziyespor’dan Oğuzhan Bölgen ters kafa ile kendi kalesine golü atarak skoru 2-1 yaptı. İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Gölcükspor müsabakadan 2-1’lik skor ve galibiyetle ayrıldı.
2022-2023 SEZONU
BAL 13. GRUP TAKIMLARI:
BAYRAMPAŞA TEKNİK
DOĞUGÜCÜ FK
GÖLCÜKSPOR
BEYLERBEYİ 1911
KAVAKLISPOR
UZUNKÖPRÜ
GÖRÜKLE İPEK
SİLİVRİSPOR
YUVACIKSPOR
SANCAKTEPE FK
BABAESKİSPOR
KOCAELİ HARB-İŞ
HALİÇSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.