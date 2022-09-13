Darıca GB, Şile’de kupa maçına çıkıyor

Ligde iki yenilgiyle dibe çöken 3.Lig 2.Grup temsilcimiz, eski kupa beyi Darıca Gençler Birliği bugün Şile’de, Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur maçına çıkacak. Şile Yıldız ile karşılaşacak takımın maçı saat 15.00’te başlayacak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonrasında, beraberliklerde uzatma ve seri penaltılara geçilecek.