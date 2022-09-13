Gebze Ticaret Odası’nda seçim tarihi belirlendi

Kocaeli’de faaliyet yürüten odalarda seçim tarihi netleşmeye başladı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) seçim tarihi 3 Ekim olarak, Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim tarihi 8 Ekim olarak belirlendi. Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) ise seçim tarihi belirlendi. 4 Ekim’de oda binasında yapılacak seçimde 16 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerde mevcut başkan Nail Çiler’in tek aday olması bekleniyor.