13 Eyl 2022 - 15:30- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 15:32

Gebze Ticaret Odası’nda seçim tarihi belirlendi

KSO ve KOTO’dan sonra GTO’da da seçim tarihi belirlendi.

Nazım Özgün Erbulan
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Gebze Ticaret Odası’nda seçim tarihi belirlendi mask
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Kocaeli’de faaliyet yürüten odalarda seçim tarihi netleşmeye başladı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) seçim tarihi 3 Ekim olarak, Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim tarihi 8 Ekim olarak belirlendi. Gebze Ticaret Odası’nda (GTO) ise seçim tarihi belirlendi. 4 Ekim’de oda binasında yapılacak seçimde 16 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerde mevcut başkan Nail Çiler’in tek aday olması bekleniyor.

13 Eyl 2022 - 15:30 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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