Kasko fiyatları kontrolden çıkıyor!

Zorunlu trafik sigortasının yanı sıra kasko fiyatlarında da büyük artış yaşanırken durum iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon nedeni ile kasko fiyatlarında son iki ayda büyük artış gösterdi. Araç fiyatları ve yedek parça servis maliyetlerindeki artışa paralel olarak artan kasko primlerinin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından trafik sigortası fiyatlarına getirilen yeni düzenlemeyle daha da yükselmesi bekleniyor. Düzenlemeye göre yüzde 2,25 oranında artırılan trafik sigortası primleri 1 Eylül’den itibaren aylık yüzde 4,75 oranında arttı.

CİDDİ ARTIŞ OLDU

Kocaeli Ticaret Odası’nda Sigorta Acentelerini bünyesinde barındıran 22’inci komite Başkanı, Arden Sigorta Yöneticisi Olcay İlter gazetemize artışlar ile ilgili değerlendirmede bulundu. Bir süredir kasko ve sigorta ücretlerinde artışın olduğunu belirten İlter, artışların özellikle son iki aydır çarpıcı noktaya geldiğini ifade etti. İlter açıklamasında, “Özellikle bu ay Ağustos ayında ciddi bir artış var. Trafik sigortaları için Eylül ayı itibari ile yeni bir fiyatlama tarifesi açıklandı. Onu da Hazine açıkladı. Minimum prim belirleniyor. Sigorta şirketleri de uyguluyor” dedi.

“4 BİNL LİRADAN 23 BİN LİRAYA”

Artış oranını örneklendiren İlter, “Geçtiğimiz sene 4 bin liraya yaptığımız bir poliçeye bu sene şartlar aynı olmasına rağmen 23 bin lira fiyat verdiğimiz durumlar var. Bir yandan araç bedellerinde ciddi bir artış var. Bir yandan da sigorta şirketlerinin prim artışı var. Kasko fiyatlarının yükselmesinin başlıca nedenleri bunlar. Hemen hemen her sigorta şirketinde aynı durum söz konusu. Trafik sigortası zorunlu. Onu da çok fahiş fiyatlara yapıyoruz. 10 Firmaya sorsanız 2 tanesi poliçeyi yapabilecek vaziyette. Diğer sigorta şirketleri trafik sigortası yapmak istemiyor. Kaskoda da rakamlar bu kadar yükselince sigortalılar bir süre sonra poliçe yapmamayı tercih edecekler” ifadelerini kullandı.

FARKLILIK GÖSTERİYOR

Yenilemedikleri poliçe adetlerinin artmaya başladığını söyleyen İlter, bir süre sonra bu sayıların daha da artacağını vurguladı. İlter, “Beklenen yeni zamlar var. Şu anda bir oran söylemem mümkün değil. Son iki aydır büyük artış var. Bundan sonra da artmaya devam edecektir diye tahmin ediyorum. Kasko ihtiyari isteğe göre yapılıyor. Sigorta şirketlerinin kendi prim uygulaması var. Aynı araçta bir firma çok zarar ettiyse 10 bin liraya kasko yapabiliyor ama başka bir firma aynı araçtan çok zarar etmediyse 5 bin liraya kasko yapabiliyor” dedi.

“ARTMAYA DEVAM EDECEK”

Artış ile ilgili net bir oran vermenin doğru olmadığını söyleyen İlter, “Bir artış olduğu doğru. Bunun sebebi ise hem prim hem de araç bedellerinin artışı. Otomobil parçaları dövize endeksli. Yedek parçaların fiyat artışı da olumsuz etkiyor. Eskiden bir tampon bin liraya değişiyordu şimdi 5 bin liraya değişiyor. Hal böyle olunca sigorta şirketleri 3 bin liraya yaptığı poliçeyi bu sene 5 bin liraya yapılıyor. Tamamıyla döviz ve enflasyonlar doğru orantılı. Artmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.