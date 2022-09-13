Derince’de 25 bin öğrenci ders başı yaptı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Çenedağ Mahallesi’nde yer alan Cumhuriyet İlkokulu’nda bir tören tertip edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Sağlık Müdürü Hande Cihan Mutlu, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda açılış konuşmasını Okul Müdürü Selçuk Yerebasan yaptı. 25 bin öğrencinin eğitim-öğretim yılına başladığını belirtti. Protokol konuşmalarının ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sergilendi. Daha sonra protokol mensupları ve öğrenciler ilk ders zilini çalarak yeni eğitim-öğretim yılına başladı.