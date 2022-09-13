13 Eyl 2022 - 15:35- Eğitim G: 13 Eyl 2022 - 15:36

Karamürsel’de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Karamürsel’de 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası,Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Tören, Necdet Calp İlkokulu’nda düzenlenen programla devam etti
Karamürsel’de İlköğretim Haftası törenle kutlandı mask
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2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası, Karamürsel’de etkinliklerle kutlandı. İlk tören Karamürsel Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Atatürk Anıtı’ndaki tören yağmurun altında sunulan çelenk sonrasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu. İlköğretim Haftası kutlamalarında ikinci etkinlik, Karamürsel Necdet Calp İlkokulu’nda yapıldı. Öğrencilere okul kitapları verildi. Programa KaymakamOsman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, şube müdürleri ile ilçedeki okulların müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

PROTOKOL SINIFLARI GEZDİ

Necdet Calp İlkokulu’nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu. Öğrencilerin gösterileriyle tören son buldu. Programın ardından protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi. Karamürsel’de 9 bin 713 öğrencinin okul kitapları masalarında hazır bulunurken protokol ziyarette bulundukları okulun öğrencilerine kitaplarını verdi.
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13 Eyl 2022 - 15:35 - Eğitim

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