İz bıraktılar!

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de anlamlı ve duygusal bir konserle sanatseverleri bir araya getirdi. Gebze Kent Meydanı’nda Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri”, Gebzelilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı
KEYİFLİ BİR AKŞAM
Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dursun Ali Erzincanlı şiirleri, Eşref Ziya Terzi, Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem, Mustafa Cihat, Emrin Olur ve Grup Genç Birlikte gibi birçok sevilen parçayı seslendirdi. Konsere katılan vatandaşların eşlik ettiği ezgilerle keyifli bir akşam yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.