13 Eyl 2022 - 15:36- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 15:37

İz bıraktılar!

Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri” keyifli anlar yaşattı
İz bıraktılar! mask

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de anlamlı ve duygusal bir konserle sanatseverleri bir araya getirdi. Gebze Kent Meydanı’nda Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri”, Gebzelilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı 

KEYİFLİ BİR AKŞAM

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dursun Ali Erzincanlı şiirleri, Eşref Ziya Terzi, Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem, Mustafa Cihat, Emrin Olur ve Grup Genç Birlikte gibi birçok sevilen parçayı seslendirdi. Konsere katılan vatandaşların eşlik ettiği ezgilerle keyifli bir akşam yaşandı.
# bir, Büyükşehir Belediyesi

13 Eyl 2022 - 15:36 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.922.755 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İz bıraktılar! mask
İz bıraktılar!
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık mask
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır mask
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır
İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yetenek taraması başlıyor mask
İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yetenek taraması başlıyor
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti mask
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL