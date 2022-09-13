İz bıraktılar!

Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de anlamlı ve duygusal bir konserle sanatseverleri bir araya getirdi. Gebze Kent Meydanı’nda Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Mustafa Cihat, Ender Tekin ve Grup Genç’in sahne aldığı “İz Bırakan Ezgiler Konseri”, Gebzelilere hem duygusal hem de keyifli anlar yaşattı

KEYİFLİ BİR AKŞAM

Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Dursun Ali Erzincanlı şiirleri, Eşref Ziya Terzi, Ağlama Karanfil, Kalksam ve Dirilsem, Mustafa Cihat, Emrin Olur ve Grup Genç Birlikte gibi birçok sevilen parçayı seslendirdi. Konsere katılan vatandaşların eşlik ettiği ezgilerle keyifli bir akşam yaşandı.