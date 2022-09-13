Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Kocaeli'de aniden bastıran sağanak, bazı ilçelerde etkili oldu. Özellikle Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde sağanak dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar ise yolda kaldı.
13 Eyl 2022 - 15:50- Gündem Güncelleme: 13 Eyl 2022 - 15:53
Kocaeli'de sağanak yolları göle döndürdü
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, alt geçitleri su bastı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.