13 Eyl 2022 - 17:07- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 17:09

Sahte paralarla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisi: "Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum"

Kocaeli'de 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yapan 2 üniversiteli kızın yargılandığı davada karar çıktı. Savunmasında tıp fakültesi öğrencisi olduğunu söyleyen sanık, "Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırmalarına karar verdi.
Sahte paralarla alışveriş yapan tıp fakültesi öğrencisi: "Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum" mask

Edinilen bilgiye göre, 2 bin 300 TL sahte parayla alışveriş yaptığı belirlenen M.M.S. ve D.S. isimli iki kız gözaltına alındı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, T.H. ve C.K. isimli şahısların da olaya karıştığını tespit etti. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Doktor olacağım, sicilimin kirlenmesini istemiyorum"

Tutuksuz sanıkların Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda avukatlar hazır bulunurken, şehir dışında bulunan M.M.S. ve D.S. SEGBİS ile katıldı. T.H. ve C.K. isimli sanıklar ise duruşmaya katılmadı. D.S. savunmasında, "Tıp fakültesinde okuyorum, ileride doktor olacağım. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Baskı sonucu eylemi gerçekleştirdim, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanık M.M.S. ise "Tehdit ve baskı altında olayı gerçekleştirdim. Mağdurların zararlarını giderdim. Sicilimin kirlenmesini istemiyorum. Üniversiteye gideceğim. Pişmanım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.
M.M.S ve D.S.'nin avukatı savunmasında, müvekkillerine sahte paraları T.H.'nın sağladığını belirterek, "Müvekkillerim ilk olayda paraların sahte olduğunu bilmiyorlardı. 20 gün arayla müvekkillerimin suça karışmalarının sebebi T.H.’nin baskı ve tehditleri sebebiyledir" şeklinde konuştu.

Sanıklar hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.M.S. ve D.S.’nin 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca heyet, suça karıştığı tespit edilen T.H.’nin 2 yıl 1 ay, C.K.’nin da 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

# ardından, ile, polis

13 Eyl 2022 - 17:07 - Gündem

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