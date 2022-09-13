Eğitim Bir Sen Kocaeli Valiliği önünde: Öğretmenlerimizin derdi rahatça geçinebilecekleri ücret sahibi olmak

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası ( Eğitim- Bir-Sen), Kocaeli 1 No’lu Şubesi bugün Kocaeli Valiliği önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen açıklamaya Şube Başkanı Şahin Yaşlık, şube yöneticileri, sendika temsilcileri ve öğretmenler katılım gösterdi. Yaşlık burada yaptığı açıklama sonrasında Kocaeli’deki öğretmenlere çağrı yaptıklarını ancak açıklamaya katılımın az olduğunu belirterek, “Öğretmenler odasına gittiğinizde gelmeyen arkadaşlarınıza niye gelmediniz diye sorun” dedi.

“EKONOMİK ZORLUKLARI DAHA FAZLA HİSSETTİĞİMİZ BİR YIL OLACAK”

Basın açıklamasını okuyan Başkan Yaşlık şu ifadelere yer verdi; “Her eğitim öğretim yılına büyük bir heyecan ve mutlulukla başlayan eğitim çalışanları bu yıl buruk ve kırgınlar, moral ve motivasyonları maalesef düşük. Bugün buradan eğitim çalışanlarımızın tüm enerjilerini eğitim öğretime öğrencilerine verebileceği çalışma ortamını, barış ve huzurunu sağlayacak olan bakanlığa ve hükümete sesleniyoruz: 2022 – 2023 Eğitim Öğretim yılı eğitim çalışanları açısından önceki yıllara göre ekonomik zorlukları daha fazla hissettiğimiz bir yıl olacak. Alım gücünü arttıracak eğitim çalışanlarını rahatlatacak mali haklarda iyileştirme yapılması elzem olmuştur. Her eğitim öğretim yılı başında sadece öğretmenlere verilen eğitim öğretim tazminatının eğitim çalışanlarının tamamına kapsamı genişletilip miktarı artırılarak verilmelidir.

“BU ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ”

Enflasyon karşısında sembolik bir rakama dönüşen (1300 TL) yerine tüm eğitim çalışanlarının yüzünü güldürecek bir oranda verilmesini talep ediyoruz. Yıllara göre erimiş artık eğitim öğretim ödeneği olmaktan çıkmış ve ülke gerçeklerinden uzak kalmıştır. Eğitime hazırlık ödeneği çalışanların tamamına verilsin. 3600 ek gösterge düzenlemesi bizler açısından tarihin en büyük kazanımlarından biridir. Ancak 3600 ek gösterge düzenlemesinde büyük bir kısım 3600 alırken bir kısım kapsam dışında bırakılmıştır, talebimiz ve adil olan da mesleğe, kadroya göre değil 3600’ün birinci derece yükselen her devlet memuruna verilmesidir. Bu adaletsizlik giderilmeli 1. derecede yükselen tüm devlet memurları 3600 ek göstergeden bir an önce yararlandırılmalıdır.

“ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU’NUN KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ”

Kamuda 1 milyonun üzerindeki istihdam sayısıyla öğretmenlerimiz en büyük çalışan grubunu oluşturmaktadır. Çalışanlar arasında toplumsal saygınlığı en yüksek kesim olan öğretmenlerimizin sorunlarına yasal dayanak oluşturmak adına 14 Şubat 2022 tarihinde yürürlüğe giren öğretmenlik Meslek Kanunu sahanın beklentilerinden uzak olarak, öğretmenlerin ve yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınmadan hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 269 Sayfalık hazırladığımız Meslek Kanunu Öneri kitabını incelememiş olmaları bir garabettir. Bu Öğretmen Meslek Kanunu’nun çıkmasını değerli buluyoruz ve içeriğinin bir an önce doldurulmasını bakanlıktan bekliyoruz. Öğretmenlik meslek kanununun kapsamı genişletilmeli, başta kariyer basamakları olmak üzere sorunlu tarafları giderilmelidir.

“BU İKİ YÜZLÜ TUTUMUNUZU VE AHLAK YOKSUNU…”

Uzman Öğretmenlik hayatımızda 2006 yılında hayatımıza girdi. 2006 yılında yetkili olan sendika, sanki bu işin vebali bizmişiz gibi bir çaba içine giriyor. Öğretmenlik meslek kanunu çıktığında ve devamında bir daha hiç yapılmamasına ses çıkarmayanlar bugün rol çalmaya, alanı manipüle etmeye çalışıyor. Sizin cemaziyülevvelinizi biliyor, bu iki yüzlü tutumunuzu ve ahlak yoksunu, travmatik psikolojinizi eğitim çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. İşiniz gücünüz yalan, karalama, iftira. Öğretmenler odası gündemi eğitim ve çocuklarımız olması gerekirken sadece sınavın, kiraların, akaryakıt fiyatlarının ve mesleğin düştüğü kötü durumun konuşulduğu yerler haline geldi. Her çalışmanıza önerilerimiz ile gerçekçi çözüm ve yapıcı eleştiri getiren Eğitim-Bir Sen'i biraz dinleseydiniz bugün gündem çocuklarımız olurdu, eğitime dair fikirlerimiz olurdu.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN TEK DERDİ UNVAN SAHİBİ OLMAK DEĞİL”

Sürecin başından beri ifade ettiğimiz 8 yılını dolduran uzman, 12 yılını dolduran baş öğretmen özel hizmet tazminatından yararlanmalıdır. Sınav şartı aramaktan vaz geçin artık. Öğretmenleri sınava aldığınız da ne elde edeceğinizi lütfen bize anlatın. Eğitim Bir Sen olarak Toplu Sözleşme Teklifimiz esas olsun sınav tartışması son bulsun diyoruz. Öğretmenlerimizin tek derdi unvan sahibi olmak değil, ekonomik olarak rahatça geçinebilecekleri ücret sahibi olmaktır. Hükümeti meclisin açılması ile birlikte yasa ile ilgili düzenlemeye davet ediyoruz. İlçe Müdürleri ve Şube Müdürlerinin ciddi hak kayıpları vardır. İlçe Müdürleri ve Şube müdürlerinin özlük haklarının bir an önce düzenlenmesi elzemdir.

“ÖDENEN RAKAMLAR BİR AN ÖNCE GÜNCELLENMELİ”

Öğretmenken uzman olan ilçe müdürleri ve müdürleri bu kadrolara geçince uzmanlıkları düşüyor ve uzman olamıyorlar. Sebebi nedir kimse bilmiyor. Enflasyon ateşinin sabit gelirlileri tüm şiddetiyle yaktığı bugünlerde alınan banka promosyonlarının anlamını yitirdiği, eriyip gittiğini görüyoruz. Yapılan üç yıllık anlaşmalar karşılığında çalışanlara ödenen rakamların bir an önce güncellenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bankalar kazanıyor, herkes kazanıcını arttırıyor memurun maaşı eriyip gidiyor. Bu ülkede memur kazanmazsa ülkede yaşanan sorunlar düzelmez. Kocaeli Valiliği önünden bir kez daha sesleniyoruz: YHS kaldırılmalı. MEB KİK te alınan karar gereği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları takvime bağlanarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmeli; sınav takvimi ilan edilmelidir. Bu sınav neden yapılmıyor bilmiyoruz ve diyoruz ki gelin bu sınavı her yıl düzenli belirli aralıklarla yapalım.”