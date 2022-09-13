13 Eyl 2022 - 18:45- Gündem G: 13 Eyl 2022 - 18:48

Kandıralı Erdal Baykara hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıralılar eski Dernek Başkanı Erdal Baykara yaşamı yitirdi
Kandıralı Erdal Baykara hayatını kaybetti mask

Kocaeli Kandıralılar Derneği eski Başkanı ve Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Disiplin Kurulu üyesi Erdal Baykara, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata veda eden Baykara, yaklaşık 10 gün önce oğlu Oğuzhan Baykara'yı evlendirmişti.
# başkanı

13 Eyl 2022 - 18:45 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.922.755 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İz bıraktılar! mask
İz bıraktılar!
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık mask
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır mask
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır
Bina inşaatı yaptırılacaktır mask
Bina inşaatı yaptırılacaktır
İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yetenek taraması başlıyor mask
İzmit Belediyesi Sanat Akademisinde yetenek taraması başlıyor
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti mask
Kocaeli'de 35 işçi hayatını kaybetti
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL