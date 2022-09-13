Kandıralı Erdal Baykara hayatını kaybetti

Kocaeli Kandıralılar Derneği eski Başkanı ve Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği Disiplin Kurulu üyesi Erdal Baykara, pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 61 yaşında hayata veda eden Baykara, yaklaşık 10 gün önce oğlu Oğuzhan Baykara'yı evlendirmişti.