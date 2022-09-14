Keleş: “Bu proje ülke genelinde konut ve inşaat sektörünü canlandıracaktır”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut müjdesinin ardından açıklamalarda bulundu. Keleş, “İlk Evim İlk İş Yerim projesi 5 yıl içerisinde 500 bin dar gelirli vatandaşımızı konut sahibi yapacak, bununla birlikte 250 bin adet konut amaçlı arsa, 50 bin adet iş yeri satışı ile de sektöre ciddi bir canlılık kazandıracaktır.

2+1 DAİRE 608 BİN TL

Söz konusu projede 2+1 daireler için toplam 608 bin TL bedel, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, aylık 2.280 TL’den başlayan taksitle ödeme seçeneği, 3+1 dairelerde toplam 850 bin TL bedel, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade, aylık 3.187 TL taksitle ödeme seçeneği oluşturulmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden emeklilerimize yüzde 20, gençlerimize yüzde 20, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit yakını ve gazilerimize de yüzde 5 kontenjan ayrılacaktır.

AYLIK GELİRİ 16 BİNDEN AZ OLACAK

Proje kapsamında İstanbul’da hane geliri 18 bin TL, diğer illerde 16 bin TL altında olan her vatandaş başvurabilecektir. Ayrıca projede vatandaşın kendi evini yapabilmesi için 250 bin adet 350 metrekare ile 500 metrekarelik arsalarda toplam fiyat 192 bin 500 TL olarak 1.604 TL taksitlerle 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde vatandaşa arsa satışı gerçekleşecektir. Son olarak da proje kapsamında 10 bin yeni iş yeri toplam fiyatı 350 TL, 120 ay vade imkânı ile aylık 2.633 TL’ den başlayan taksitlerle satışa sunulacaktır.

EKONOMİK HAREKETLİLİK KAZANDIRACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin 5 yıllık yaklaşık yatırım bedeli 1 trilyon TL olup, oluşturacağı ekonomik hareketlilik 2 trilyon TL öngörülmekte, oluşturacağı istihdam ve inşaatın alt sektörlerinde ekonomik hareketlilik kazandıracaktır. Ayrıca projenin orta vadede konut üretiminin azlığından kaynaklı kira artışlarındaki hızlı yükselişi de dengeleyeceğini ön görmekteyiz. Ülkemizde birçok kişinin başvuracağı: “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinin önemi çok büyüktür.

“DEVLET CİDDİ BİR FEDAKÂRLIK YAPTI”

Son dönemdeki pandemi koşulları, döviz ve dünya piyasasındaki ekonomik dalgalanmalar, enflasyon ve bölgedeki savaşlar inşaat sektöründe ciddi bir daralma etkisi oluşturmuş, artan inşaat maliyetlerinden dolayı dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimi her geçen gün azalmıştır. Devletimiz arsa hariç çıplak inşaat girdi maliyetlerinin de altında açıkladığı konut fiyatları ile ciddi bir fedakârlık yapmış, son dönemde dar gelirli vatandaşlarımızın hayali olan konut edinme arzusuna umut olmuştur. Kocaeli Müteahhitler Birliği olarak diğer illerimizde ve şehrimizde yapılacak olan dar gelirli vatandaşlarımıza uygun konut, arsa ve iş yeri sağlayacak olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinin hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.