O güne dikkat! Kocaeli'de hava sıcaklığı 41 derece olacak!

Sonbahar kendini adım adım hissettirmeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminler dikkat çekti. Güncel verilere göre bugünden itibaren yükselişe geçecek olan hava sıcaklıkları cumartesi günü ayın zirve değerlerine ulaşacak.
EN YÜKSEK SICAKLIK KOCAELİ’DE ÖLÇÜLECEK
Meteoroloji’nin verilerine göre ülkede en yüksek sıcaklığın ölçüleceği şehir 41 dereceyle Kocaeli olacak. İstanbul’da 31 derecelik bir sıcaklık beklenirken, Marmara Bölgesi’nin doğusu ve yurdun iç kesimlerinde sıcaklık değerleri 35 derecenin üzerinde seyredecek.
PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ GELİYOR
Tahminlere göre pazar günü Trakya üzerinden yurda giriş yapacak yağışlı havayla birlikte sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Birkaç gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine inmeye başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.