Ahmet Zihni Manap’tan boşalan makama Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Atama ile görev yerleri değişen Ahmet Zihni Manap ve Abdullah Tırpan yeni görevlerine başladılar. Görev yerlerinde başarılı hizmet veren iki emniyet müdürünün de aynı performansı yeni görevlerinde sürdürmeleri bekleniyor.
14 Eyl 2022 - 09:38- Gündem Güncelleme: 14 Eyl 2022 - 09:41
Körfez Emniyet Müdürü Darıca’ya atandı
İlçe Emniyet Müdürleri arasında yapılan değişiklik gerçekleşti. Yapılan değişiklikle Körfez İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap Darıca İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.