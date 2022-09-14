Körfez Emniyet Müdürü Darıca’ya atandı

Ahmet Zihni Manap’tan boşalan makama Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan atandı. Atama ile görev yerleri değişen Ahmet Zihni Manap ve Abdullah Tırpan yeni görevlerine başladılar. Görev yerlerinde başarılı hizmet veren iki emniyet müdürünün de aynı performansı yeni görevlerinde sürdürmeleri bekleniyor.