Dünyaca ünlü profesörlerden İzmit’teki Çukurbağ Kazısına ziyaret

Çukurbağ Kurtarma Kazısı bilimsel danışmanı Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün daveti ile Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki Çukurbağ rölyeflerini görmek için İzmit’e gelen Cambridge Üniversitesi Arkeolojik araştırmalar direktörü, dünyaca ünlü Profesör Andrew Wallace-Hadrill ve yıllarca Pompei kazılarında çalışan Londra Üniversitesi’nden Profesör Sophie Hay Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni ve Çukurbağ’daki kazı alanını ziyaret ettiler.

“TEKRAR ZİYARET ETMEK İSTERİZ”

Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Halil Akman, Çukurbağ kazı ekibi ve İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Cömert tarafından ağırlanan hocalar, Nikomedia arkeolojisinin geleceği için çok heyecanlı olduklarını ve Çukurbağ rölyeflerinin tamamının sergiye konulması sonrasında İzmit’i ve Kocaeli Arkeoloji Müzesini tekrar ziyaret etmek istediklerini dile getirdiler.