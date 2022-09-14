Dünyaca ünlü profesörlerden İzmit’teki Çukurbağ Kazısına ziyaret

Çukurbağ Kurtarma Kazısı bilimsel danışmanı Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk’ün daveti ile Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ndeki Çukurbağ rölyeflerini görmek için İzmit’e gelen Cambridge Üniversitesi Arkeolojik araştırmalar direktörü, dünyaca ünlü Profesör Andrew Wallace-Hadrill ve yıllarca Pompei kazılarında çalışan Londra Üniversitesi’nden Profesör Sophie Hay Kocaeli Arkeoloji Müzesi’ni ve Çukurbağ’daki kazı alanını ziyaret ettiler.
“TEKRAR ZİYARET ETMEK İSTERİZ”
Kocaeli Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Halil Akman, Çukurbağ kazı ekibi ve İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Cömert tarafından ağırlanan hocalar, Nikomedia arkeolojisinin geleceği için çok heyecanlı olduklarını ve Çukurbağ rölyeflerinin tamamının sergiye konulması sonrasında İzmit’i ve Kocaeli Arkeoloji Müzesini tekrar ziyaret etmek istediklerini dile getirdiler.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇t'li - YA ARKADAŞ ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKİLDİKLERİ HEYKELE BAK :)))
ONU YAPANADA DEĞER VERENE DE ALLAH AKIL FİKİR VERSİN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.