Tuncay Budakin’in babası acısı

İlimizin genç ve başarılı antrenörlerinden Tuncay Budakin’in babası Remzi Budakin hayatını kaybetti. Amansız hastalığa yakalanan ve tedavisinin sürdüğü Seka Devlet Hastanesi’nde vefat eden Remzi Budakin 77 yaşındaydı. 3 evlat sahibi Remzi Budakin’in cenazesi bugün (Çarşamba) öğle namazına müteakip Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde yer alan Hicret Camii’nden kaldırılacak. Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.