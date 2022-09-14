Hastane randevularına kota mı getirildi? Bakanlık'tan yanıt

Dün sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede gündem olurken, ortaya atılan haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

"KOTA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtilerek, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

"PLANLAMALAR AYLIK DEĞİL 15 GÜNLÜK YAPILMAKTA"

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" denildi.