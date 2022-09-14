14 Eyl 2022 - 09:45- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 09:48

Hastane randevularına kota mı getirildi? Bakanlık'tan yanıt

Sağlık Bakanlığı, hastane randevularının ayda 3 kez ile sınırlandırıldığı iddialarına yanıt verdi. Açıklamada, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir" denildi.
Hastane randevularına kota mı getirildi? Bakanlık'tan yanıt mask

Dün sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede gündem olurken, ortaya atılan haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

"KOTA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Hastane randevuları, aylık 3 randevu ile sınırlandırıldı' iddiaları üzerine açıklamaya gerek görüldüğü belirtilerek, "Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir.

"PLANLAMALAR AYLIK DEĞİL 15 GÜNLÜK YAPILMAKTA"

Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır" denildi.
# ile, bir, sağlık

14 Eyl 2022 - 09:45 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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N.yılmaz - kota olsa ne olacak randevu alamadıkdan sonra ilaç almakdan korkuyoruz eczacıya ödeme yap yetmiyo devlete katkı payı öde

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Eylül 10:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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