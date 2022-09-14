Kocaeli’ye 5200 konut yapılacak! İşte konutların yapılacağı ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de 81 ili kapsayacak 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak.
Erdoğan, “Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek” dedi.
Başvurular bugün başladı, 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Projenin temeli yılbaşında atılacak. İlk etap konutların azami 2 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Başvurular www.toki.gov.tr adresine yapılacak. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 5.200 konut yapılacak.
SOSYAL KONUT PROJESİ’NİN KOCAELİ’DEKİ DAĞILIMI
YAPILACAĞI YER KONUT SAYISI
Derince Sopalı 260
Dilovası 1150
Gebze Kirazpınar 450
İzmit Sekbanlı-Sepetçi 2255
Kandıra Orhan Mahallesi 85
Körfez İlimtepe 1000
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sade Vatandaş - Kartepe yok
n.yılmaz - 2280 liradan başlıyacak ilerleyen zamanlarda kimbilir kaça çıkacak peki hangi genç veya işci emeklisi ödeyebilecek ??? ödemeye kalksa elektiriği doğalgazı suyu ev giderlerini nasıl karşılayacak
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.