Kocaeli’ye 5200 konut yapılacak! İşte konutların yapılacağı ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de 81 ili kapsayacak 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak.

Erdoğan, “Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek” dedi.

Başvurular bugün başladı, 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Projenin temeli yılbaşında atılacak. İlk etap konutların azami 2 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Başvurular www.toki.gov.tr adresine yapılacak. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 5.200 konut yapılacak.

SOSYAL KONUT PROJESİ’NİN KOCAELİ’DEKİ DAĞILIMI

YAPILACAĞI YER KONUT SAYISI

Derince Sopalı 260

Dilovası 1150

Gebze Kirazpınar 450

İzmit Sekbanlı-Sepetçi 2255

Kandıra Orhan Mahallesi 85

Körfez İlimtepe 1000