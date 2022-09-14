14 Eyl 2022 - 09:51- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 09:56

Kocaeli’ye 5200 konut yapılacak! İşte konutların yapılacağı ilçeler
Kocaeli’ye 5200 konut yapılacak! İşte konutların yapılacağı ilçeler mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de 81 ili kapsayacak 250 bin sosyal konut projesiyle ilgili bilgi verdi. Evler 608 bin liradan, iş yerleri 350 bin liradan, altyapılı arsalar ise 192 bin 500 liradan başlayacak.

Erdoğan, “Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler.Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek” dedi.

Başvurular bugün başladı, 31 Ekim tarihine kadar devam edecek. Projenin temeli yılbaşında atılacak. İlk etap konutların azami 2 yılda bitirilmesi hedefleniyor. Başvurular www.toki.gov.tr adresine yapılacak. Edinilen bilgiye göre Kocaeli’de 5.200 konut yapılacak. 

SOSYAL KONUT PROJESİ’NİN KOCAELİ’DEKİ DAĞILIMI

YAPILACAĞI YER                                     KONUT SAYISI

Derince Sopalı                                           260

Dilovası                                                      1150

Gebze Kirazpınar                                       450

İzmit Sekbanlı-Sepetçi                                2255

Kandıra Orhan Mahallesi                            85

Körfez İlimtepe                                            1000

# Dilovası

14 Eyl 2022 - 09:51 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

n.yılmaz - 2280 liradan başlıyacak ilerleyen zamanlarda kimbilir kaça çıkacak peki hangi genç veya işci emeklisi ödeyebilecek ??? ödemeye kalksa elektiriği doğalgazı suyu ev giderlerini nasıl karşılayacak

SEÇİM YATIRIMI görüyorum

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 14 Eylül 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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