Kızlar, Yalova’yı kolay geçti! “79-63”

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Federasyon Kupası maçlarına flaş bir galibiyetle başladı. Mavi yeşilliler ligin iddialı takımları arasında gösterilen HD Yalova VIP takımı 79-63 mağlup etti.

ÇOK HIZLI BAŞLADIK

Eskişehir Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maça fırtına gibi başlayan İzmit Belediyespor ilk 10 dakikayı 20-7 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Yalova ekibinin Birleşik Amerikalı oyuncusu Wingate liderliği eline aldı ve Yalova farkı kapatsa da İzmit ekibi soyunma odasına 32-29 önde girdi.

POTA ALTINDA ÇOK ÜSTÜNDÜK

Üçüncü çeyreğin başında karşılıklı basketler vardı. İzmit Belediyespor bir ara skorda geriye düşse de çabuk toparlanarak Deniz ve Betül ile sayılar buldu. Son 10 dakikaya 53-49 önde giren ekibimiz son çeyrekte Wingate’yi de durdurdu ve pota altında Kym ile üst üste sayılar buldu. Yalova ekibinin geri gelemediği mücadelenin son bölümlerinden oldukça rahat bir oyun ortaya koyan İzmit Belediyespor maçı 16 sayı farklı 79-63 kazandı ve sezon öncesi mesaj verdi.

SAYILAR BÖLÜŞÜLDÜ

İzmit Belediyespor’da 5 oyuncu çift haneli sayılar üretti. Mavi yeşillilerde Deniz Aygül 15, Kym Royster ve Betül Pehlivan 14’er, Betül Erkoyuncu ve Candide Öztürk 11’er, Ezgi Manlacı 8, Senay Zeybek ve Kardelen Gezgin de 3’er sayı ile oynadı. Yalova ekibinde Wingate attığı 37 sayı ile sahanın en skorer ismi oldu. Maçı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Yaşar Kardaş, İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa ve Basketbol Şube Sorumlusu Tayfun Demir de izledi.

FEDERASYON KUPASI MAÇI

İZMİT BELEDİYESPOR: 79

HDI YALOVA VIP: 63

SALON: Eskişehir Yenikent

HAKEMLER: Burak Aktaş***, Caner Bahadır***, Taylan Kaya***

İZMİT BELEDİYESPOR: Deniz Aygül 15***, Kym Royster*** 14, Betül Pehlivan ***14, Betül Erkoyuncu*** 11, Candide Öztürk*** 11, Ezgi Manlacı***, 8, Senay Zeybek** 3, Kardelen Gezgin** 3

HDI YALOVA VIP: Gayle Wingate**** 37, Miray** 7, Başak** 6, İrem** 6, Nazlı** 3, İlemnur** 4

1. PERİYOT: 20-7

2. PERİYOT: 32-29

3. PERİYOT: 53-49

MAÇ SONUCU: 79-63