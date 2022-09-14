Pedallara Kırıkkale’de basılacak

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.
400 SPORCU, 40 TAKIM
Valilik koordinesinde, Kırıkkale Üniversitesinin destek verdiği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan "Kırıkkale Anadolu" isimli bisikletin tanıtımının da yapıldığı programda, yarış hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yaklaşık 400 sporcu ve 40 takımın katılımıyla 4 gün sürecek şampiyonada, "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. İlimizden Brisaspor da şampiyonada mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.