Pedallara Kırıkkale’de basılacak

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.

400 SPORCU, 40 TAKIM

Valilik koordinesinde, Kırıkkale Üniversitesinin destek verdiği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan "Kırıkkale Anadolu" isimli bisikletin tanıtımının da yapıldığı programda, yarış hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yaklaşık 400 sporcu ve 40 takımın katılımıyla 4 gün sürecek şampiyonada, "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek. İlimizden Brisaspor da şampiyonada mücadele edecek.