Binicilikte TÜRK rüzgarı!

7–11 Eylül tarihleri arasında Romanya Vlasia’da düzenlenen Binicilik Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda Türkiye 5 altın ve 4 de gümüş madalya kazandı.
ÜSTÜN BAŞARI
Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den katılan sporcu ve atlarının kıyasıya mücadele ettiği dört gün boyunca Yıldız, Genç, Ümit ve Kadın Biniciler kategorilerinde Türk Milli takımları ve Ferdi Sporcuları üstün performans sergilediler. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncer ve Genel Sekreter Sayın Hatice Bilun Biber’in de aralarında bulunduğu Balkan ülke temsilcilerinin yanı sıra, yarışmaları Avrupa Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu temsilcileri de heyecanla izlediler ve ödül törenlerine iştirak ettiler.
KADIN BİNİCİLER TAKIMI - ALTIN
Ayşen Ege Kunt
Lyn Nil Özgün
Nil Özvanlıgil
Sim Halulu
GENÇ BİNİCİLER TAKIMI - ALTIN
Burak Alparslan
Ceren Ertöz
Duru Ersoy
Selim Kerim Gürdoğan
YILDIZ BİNİCİLER TAKIMI - GÜMÜŞ
Alin Yazıcı
Kayra Artam
Mahmut Kaan Doğan
Mayra Su Mete
ÜMİT BİNİCİLER TAKIMI - GÜMÜŞ
Alara Öney
Aygül Melis Köprülü
Eda Bozanoğlu
Eylül Naz Akgün
Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu
Burak Alparslan - Kelibia Z isimli atı ile
Kadın Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu
Nil Özvanlıgil – Firocco atı ile
Genç Biniciler Ferdi Balkan İkincisi
Ceren Ertöz - Cash It isimli atı ile
Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu
Mahmut Kaan Doğan - Contendro Brugo atı ile
Yıldız Biniciler Ferdi Balkan İkincisi
Alin Yazıcı - Celine isimli atı ile
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.