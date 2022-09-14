Binicilikte TÜRK rüzgarı!

7–11 Eylül tarihleri arasında Romanya Vlasia’da düzenlenen Binicilik Engel Atlama Balkan Şampiyonası’nda Türkiye 5 altın ve 4 de gümüş madalya kazandı.

ÜSTÜN BAŞARI

Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Kıbrıs, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye’den katılan sporcu ve atlarının kıyasıya mücadele ettiği dört gün boyunca Yıldız, Genç, Ümit ve Kadın Biniciler kategorilerinde Türk Milli takımları ve Ferdi Sporcuları üstün performans sergilediler. Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Engin Tuncer ve Genel Sekreter Sayın Hatice Bilun Biber’in de aralarında bulunduğu Balkan ülke temsilcilerinin yanı sıra, yarışmaları Avrupa Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu temsilcileri de heyecanla izlediler ve ödül törenlerine iştirak ettiler.

KADIN BİNİCİLER TAKIMI - ALTIN

Ayşen Ege Kunt

Lyn Nil Özgün

Nil Özvanlıgil

Sim Halulu

GENÇ BİNİCİLER TAKIMI - ALTIN

Burak Alparslan

Ceren Ertöz

Duru Ersoy

Selim Kerim Gürdoğan

YILDIZ BİNİCİLER TAKIMI - GÜMÜŞ

Alin Yazıcı

Kayra Artam

Mahmut Kaan Doğan

Mayra Su Mete

ÜMİT BİNİCİLER TAKIMI - GÜMÜŞ

Alara Öney

Aygül Melis Köprülü

Eda Bozanoğlu

Eylül Naz Akgün

Genç Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu

Burak Alparslan - Kelibia Z isimli atı ile

Kadın Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu

Nil Özvanlıgil – Firocco atı ile

Genç Biniciler Ferdi Balkan İkincisi

Ceren Ertöz - Cash It isimli atı ile

Yıldız Biniciler Ferdi Balkan Şampiyonu

Mahmut Kaan Doğan - Contendro Brugo atı ile

Yıldız Biniciler Ferdi Balkan İkincisi

Alin Yazıcı - Celine isimli atı ile