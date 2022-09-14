Bursa TSYD’de şampiyon Develi Belediye

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Voleybol Turnuvası sona erdi.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas, Develi Belediyespor ve Rapid Bucurest'in yer aldığı ve 3 gün süren organizasyonun son gününde oynanan ilk karşılaşmada Rapid Bucurest, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Rakibine 22-25, 25-16, 25-17 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan Develi Belediyespor, ilk iki maçını kazanması nedeniyle organizasyonu birinci sırada tamamladı.