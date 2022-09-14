Büyükşehir, modifiyeli araç  tutkunlarını buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Kocaeli Auto Show” etkinliğine birçok ilden katılım oldu. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi önünde gerçekleşen etkinliğine modifiyeli araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, 13 ilden 297 araç birbiriyle güzellik konusunda yarıştı.
297 ARAÇ BİRBİRİYLE YARIŞTI
Gençlerin ilgi gösterdiği her türlü spor ve aktiviteye desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, modifiyeli araç tutkunlarını da unutmadı. Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun, Sinop, Konya, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Sakarya gibi birçok ilden gelen 297 modifiyeli araç sahibi Kocaeli’de bir araya geldi.
DERECEYE GİREN ARAÇLARA PLAKET
“Kocaeli Auto Show”da modifiyeli araçlar arasında güzellik yarışması da düzenlendi. Tüm araçlara madalya verilirken dereceye giren araçlara plaket takdim edildi. Ödül töreninden sonra O Ses Türkiye yarışmasından tanınan sanatçı Muhammet Vanal sahne aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.