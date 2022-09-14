14 Eyl 2022 - 10:22- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 10:23

Büyükşehir, modifiyeli araç  tutkunlarını buluşturdu

Büyükşehir ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği (MODDER) işbirliği ile düzenlenen “Kocaeli Auto Show”, modifiyeli araç tutkunlarını bir araya getirdi
Büyükşehir, modifiyeli araç  tutkunlarını buluşturdu mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Modifiye Otomobil Sporları Derneği işbirliği ile düzenlenen “Kocaeli Auto Show” etkinliğine birçok ilden katılım oldu. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi önünde gerçekleşen etkinliğine modifiyeli araç tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte, 13 ilden 297 araç birbiriyle güzellik konusunda yarıştı.

297 ARAÇ BİRBİRİYLE YARIŞTI

Gençlerin ilgi gösterdiği her türlü spor ve aktiviteye desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, modifiyeli araç tutkunlarını da unutmadı. Adana, Antalya, İzmir, İstanbul, Rize, Giresun, Samsun, Sinop, Konya, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Sakarya gibi birçok ilden gelen 297 modifiyeli araç sahibi Kocaeli’de bir araya geldi.

DERECEYE GİREN ARAÇLARA PLAKET

“Kocaeli Auto Show”da modifiyeli araçlar arasında güzellik yarışması da düzenlendi. Tüm araçlara madalya verilirken dereceye giren araçlara plaket takdim edildi. Ödül töreninden sonra O Ses Türkiye yarışmasından tanınan sanatçı Muhammet Vanal sahne aldı.
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14 Eyl 2022 - 10:22 - Gündem

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