Altın fiyatlarında sert düşüş

Şubat ayının sonlarına doğru Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ons altın 2 bin dolar seviyelerinin üzerine çıkmıştı. Ukrayna krizinin oluşturduğu jeopolitik riskler başta altın fiyatlarına destek verse de yükselen enflasyona karşı Fed’in faiz artışlarına başlaması altın piyasasında baskıyı artırdı. Mart ayından itibaren düşüşe geçen ons altın geçtiğimiz haftalarda kritik eşik olan 1700 doların altını test etmişti.

ALTIN FİYATLARI SERT GERİLEDİ

Gözler ABD'den gelecek olan enflasyon verisindeydi. 8.3'lük enflasyon artışı sonrası altın fiyatları sert geriledi.

Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi: "Salı günü 25 günlük üssel hareketli ortalama direnç bölgesini test eden Ons Altın bu bölgeyi yine kırmakta başarılı olamadı ve ABD enflasyon rakamlarının beklentilerin üstünde gelmesiyle 1700 destek bölgesine geriledi.

FİYATLAR DAHA FAZLA DÜŞER Mİ?

Gün içerisinde 1700 bandı altını görse de günlük kapanışı bu bölge üstünde gerçekleştirdi. Değerli Madende satış baskısının sürmesi halinde 1700 bandı altında 1691 ve 1680 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Olası yukarı yönelimlerde ise 25 günlük ortalama öncesi 1715 bandı ara direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Destekler: 1700-1691-1680/ Dirençler: 1715-1733-1745"

PİYASALARDA SON DURUM

Gram altın yeni güne 1000 lira seviyesinin altında başlayarak 998 lira seviyesinde işlem görüyor. Ons altın ise 1700 dolar seviyesinde. Dolar/TL ise 18.25 TL seviyesinde dalgalanıyor.