2021 Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikasını ziyaret etti

Tüm dünyada endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek şirket olan Prometeon Türkiye, mayıs ayında sponsor olduğunu duyurduğu 2021 Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nu Kocaeli fabrikasında ağırladı. Prometeon Türkiye’nin sunduğu yenilikçi teknolojileri yerinde görme fırsatı yakalayan genç pilot, Prometeon Türkiye çalışanları ve üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Prometeon Tyre Group’un resmi sponsoru olduğu Superbike dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Prometeon Türkiye’nin Kocaeli fabrikasını ziyaret etti. Prometeon Tyre Group’un büyüme stratejisi kapsamında nisan ayında WorldSBK dünya motosiklet şampiyonasının, mayıs ayında da Razgatlıoğlu’nun resmi sponsoru olduğunu açıklaması üzerine gerçekleştirilen ziyarette, genç dünya şampiyonu pilot, Prometeon Türkiye’nin üst düzey yöneticileriyle ve çalışanlarıyla buluştu.

1960 yılında kurulan ve bugün yıllık 1.5 milyon lastik üretme kapasitesine ulaşan Türkiye’nin ilk lastik fabrikasını gezen Razgatlıoğlu, geçtiğimiz yıl 15 milyon dolar yatırımla yenilenen Ar-Ge merkezinde Prometeon teknolojisiyle geliştirilen ürünleri de inceleme fırsatı buldu.

Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su Gökçe Şenocak: Genç pilotumuzla iş birliğimiz Prometeon’un teknoloji ve performans değerlerinin en güzel kanıtı

Ziyarette Prometeon Türkiye, AFME (Afrika, Orta Doğu), Rusya, CIS (Orta Asya ve Kafkaslar) Bölge CEO’su Gökçe Şenocak, Prometeon Türkiye’nin yenilikçi yaklaşımı ve lastik sektöründeki lider konumu hakkında bilgiler aktardı ve genç sporcu ile iş birliklerine değindi. Şenocak şunları söyledi: “Grubumuzun, 2021 Dünya Superbike (WorldSBK) şampiyonuvemotosiklette dünyanın en iyi genç yeteneklerden biri olan Toprak Razgatlıoğlu ile kısa süre önce başladığı iş birliği, Prometeon’un inovasyon, teknoloji, takım oyunu ve performans arayışı değerleri ile tutkumuzu ortaya koyuyor. Prometeon Tyre Group içinde önemli bir üretim, yönetim ve yetenek merkezi olan Prometeon Türkiye’de lastik endüstrisini geleceğe taşıyacak yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bugün de bizi uluslararası arenada gururlandıran sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldik ve sektörümüz açısından heyecan verici deneyimler paylaştık. Gelecekte de Türkiye’de doğan, büyüyen ve ülkemizi gururla dünyada temsil eden genç pilotumuzun başarıları için katkı sunmaya devam ederken en iyi performanslı, en güvenilir ve sürdürülebilir teknolojili lastikler geliştirmeye devam edeceğiz”.

2021 Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu: Bu ziyaret ile kaskımdaki Prometeon logosundan daha da gururlandım

Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu Prometeon Türkiye’yi ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Razgatlıoğlu “Türkiye’nin ilk lastik fabrikasını ziyaret ettikten ve burada geliştirilen ürünleri inceleme fırsatı bulduktan sonra kaskımda Prometeon logosunu taşımaktan ötürü daha da gurur duydum. Prometeon’un yetkin teknolojisi, uzmanlığı ve üretim gücü ile lastik sektörüne değer katan ürünlerinin Türkiye’de geliştirilip üretilmesi, benim motor sporları alanındaki mücadeleme de ilham veriyor” dedi.