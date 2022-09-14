CHP Ekonomi Masası Kocaeli’de: “6 ayın sonunda bu iş olur”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın başkanlığında 81 ilde çalışmalarını sürdüren CHP Ekonomi Masası Kocaeli’ye geldi. Wellborn Luxury Hotel’degerçekleştirilen, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın başkanlığındaki Ekonomi Masası’nın Kocaeli ziyaretine CHP Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PM üyesi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, PM üyesi İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Uşak Milletvekili Özkan Yalım, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Konya Milletvekili Abdülatif Şener, geçmiş dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli katıldı.

GENİŞ KATILIM

CHP PM Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, il yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Zeki Karakadılar, ilçe başkanları, meclis üyelerinin yanı sıra KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve oda yöneticileri, KOTO Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz ve KOTO yöneticileri, KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, KTO Oda yönetimi ve oda yöneticileri ile çok sayıda iş insanı katılım gösterdi. Ekonomi Masası, Kocaeli’nin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözüm önerilerini Türkiye’nin gündemine taşıyacak. Heyet, ilçelerdeki organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarına gün boyu ziyaretler düzenleyecek. Saat 17.00’da ise Ekonomi Masası, Holiday Inn Gebze’deki iş dünyası ile buluşacak.

“KOCAELİ’NİN ÖYLE BİR KONUMU VAR Kİ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Ülkemiz ciddi bir ekonomik buhrandan geçiyor. Hepimiz içindeyiz. Hepimiz ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sıkıntılarla ilgili çözüm reçetesini bugün Genel Başkan Yardımcım Faik Öztrak’ın sunumuyla sizlere aktaracağız. Kocaeli, hem sanayi hem de liman kenti. Kocaeli’de yaklaşık 35 tane liman var, 14 tane OSB var. Kocaeli bu anlamda bir taraftan baktığımızda sanayiye doymuş bir yapısı var. Üniversitelerimiz var. En büyük araştırma tesisi Kocaeli’de. Kocaeli’nin öyle bir konumu var ki, vergileri karşılayan dördüncü ilimiz Kocaeli. Yabancı sermayeli ve büyük ölçekli şirketlerin tercih ettiği bir il” dedi.

“KOCAELİ YARIM KALMIŞ PROJELER KENTİ”

Yıldızlı, sözlerinin devamında, “Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 84’ü Kocaeli’de faaliyet gösteriyor. Türkiye dış ticaretinin yüzde 18.6’sı Kocaeli’de gerçekleşiyor. Kocaeli belki sanayinin başkenti olarak görülse de çok ciddi ulaşım problemleri, sosyal alan eksikliği olan, yarım kalmış projeler kendi olarak görüyoruz. 20 yıllık iktidarında Kocaeli’de sanayici ekonomik sıkıntı, ulaşım problemi çekiyor. Bunların ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Biz CHP olarak yeni bir hikâye, yeni bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ’DE 45 BİN TL VERGİ ÖDÜYORUZ”

Yıldızlı’nın ardından konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Yaklaşık 40 ilin üzerine gittim inşallah bugün 41’nci ildir. Kocaeli, dışarıdan baktığınız zaman sadece sanayi aklınıza geliyor. Türkiye’nin en güzel illerinden birisi. Kocaeli’nin çarpık sanayileşmesinde dolayı bugünkü günlerini yaşıyor. Yanlış sanayileşmenin verdiği göçle çarpık kentleşme doğmuş. Bugün Türkiye’nin yatırım yapmak açısından metrekaresi 1000 dolarları bulmuş en pahalı yerlerinden biri. Yeni sanayi alanları bu bölgeyi gerçekten kaldırmaz. Milli gelire en büyük katkıyı sunan iller arasında Kocaeli. Kişi başı 45 bin TL vergi ödüyoruz. Kocaeli’ye yapılan yatırımlara baktığımız zaman altyapı, ulaşım, eğitim, OSB sorunları var, raylı sistem yapılmamış diyoruz ya sadece kişi başı 45 bin TL vergi ödüyoruz, karşılığında 5 bin TL vergi alıyoruz. Bu yatırımlarla bölgenin sorunlarını çözme şansımız yok. Sanayi kentiyiz aynı zamanda liman kentiyiz. Özel limanlarla birlikte 44 tane liman var. Bu limanlardan dolayı balıkçılık Körfez’de bitmiş. Biz, bu kentin sahipleri olarak geleceği için bir arada olup hem bu bölgeye yatırım yapan, hem de siyaset yapan, hizmet yapan siyasetçilerle birlikte bu kenti yeniden planlayıp gelecek nesillere bırakmamız gerekiyor” dedi.

“KOCAELİ HER ZAMAN 41 KERE MAŞALLAHI HAK EDİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından “Türkiye İçin Yeni Bir Hikaye Yeni Bir Kalkınma Stratejisi” isimli sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumda şu ifadelere yer verildi; “Kocaeli, bizim ziyaret etmekte olduğumuz 42’nci yer ama Kocaeli her zaman 41 kere maşallahı hak ediyor. Genel başkanımız bu masayı kurun dedikten sonra 61 bin kilometre yol yapmışız. Ülkemizin yaşadığı buhranı daha yakından izlemek, bu buhranda faaliyet gösteren iş insanlarının ağzından ne olup ne bittiğini yakından dinleme şansı bulduk.

“EMEKÇİLERİN BU DÖNEMDE KAYBI 67 MİLYON DOLAR”

Türkiye tıkanan büyüme modeli ve buna neden olan kriz, diğeri de tek adam rejimi bunun da devlette neden olduğu kriz. Evet büyümede bir artış görünüyor ama baktığınız zaman büyümenin kalitesinde çok ciddi bir bozulma var. Bu bozulmadan ücretlilerin aldığı pay 2016’dan itibaren düşmeye başlıyor; 2018’den itibaren çakılıyor. İki yılda tam 10 puan kayıp. Emekçilerin bu dönemde kaybı 67 milyar dolar. ‘Cari açık düzelecek, dışarıdan dövizler gelecek, enflasyon düzelecek’ diyorlardı; bunların hiçbiri olmuyor. Şirketler krediye ulaşamıyor. Ülkenin en büyük sıkıntısı sistemdir. Bu tek kişilik cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkemize, milletimize yaramamıştır. Bundan kurtulmamız halinde ülkemiz gelirini yukarı çekme imkanı bulacaktır.

“ENFLASYON BİZDE YÜZDE 80, DIŞARIDA YÜZDE 10”

Merkez Bankası döviz kasası boşaltıldı.Dövizle ilgili her şeye müdahale etti. Paramızı pul ettiler, enflasyonu azdırdılar. Bunun sonucunda belirsizlik arttı. Reel kesim güven endeksi hızla düşüyor. Kurla ilgili çok ciddi bir belirsizlik var. Kurun ne olacağı konusunda insanların fikri olmuyor. Bu hükümete duyulan güvensizlik başka şeylerden dolayı da kaynaklanıyor. 2011 yılında kendi seçim beyannamesine kişi başına gelir 25 bin dolar olacak, işsizlik yüzde 5’e düşecek yazmış. Bunu planlara da yazdılar. Sapma, tüm hedeflerde iki katından daha fazla. Bu taahhüt ettiğini yerine getiremeyen bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. ‘Enflasyon bizim kusurumuz değil dışarıdan geliyor’ diyorlar bizde yüzde 80, dışarıda yüzde 10. Gıda enflasyonu bizde yüzde 95, dışarıda yüzde 10 civarında artıyor. Kendi hatalarının bedeli olarak şu anda 60 milyar TL parayı ödüyorlar.

“ATACAĞIMIZ ADIMLARDAN SONRA GÜVEN ARTMAYA BAŞLAYACAK”

Güçlendirilmiş parlamenter demokratik sisteme geçmemiz lazım. Tarafsız cumhurbaşkanı sistemine geçmemiz lazım. Kuvvetler ayrılığını güçlendirmemiz lazım. Siyasi ahlak ve yeni seçim yasasını çıkarmamız lazım. İkinci ayakta ekonomiyi sıcak parayla şişirmenin sonu geldi.Türkiye, insanları yetiştiriyor, her ilde üniversite açtık ama yetiştirdiğimiz çocuklar işsiz, OSB’ler de çalıştıracak insanlar arıyor. Burada çok ciddi bir uyumsuzluk var. İşsiz sayısının 700 binden daha fazla arttığını görüyoruz. Hukuk devleti ve Parlamenter sistemin inşasında sürdürebilir makroekonomik politikalar uygulanacak. Kurallı dünya ile uyum sağlanacak. Atacağımız adımlardan sonra güven artmaya başlayacak, belirsizlik azalacak. 6 ayın sonunda bu iş olur. Sonrasında istikrar döngüsü çalışmaya başlayacak. Türkiye, kalıcı bir şekilde uzun dönem sürdürülebilir, insan odaklı kalkınma sürecine girecek.”