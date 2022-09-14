Ahilik Haftası programları kapsamında KESOB ve Kocaeli Valiliği, 14 Eylül Çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında İzmit Kültür Tepesi’nde gerçekleştirilen törene KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, oda başkanları ve üyeler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Malumunuz pandemiden dolayı ahilik kutlamalarını yapamıyorduk. Şükürler olsun pandemi yok denecek kadar az. Bu yıl görkemli kutlamaya çalışacağız. Tüm esnafları toplantı alanına bekliyoruz. Ahilik ilk önce esnafımıza bol kazançlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
14 Eyl 2022 - 12:27- Gündem Güncelleme: 14 Eyl 2022 - 12:31
KESOB Atatürk anıtına çelenk bıraktı
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Kocaeli Valiliği ortaklığında 12 – 18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit Kültür Tepesindeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.