KESOB Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Ahilik Haftası programları kapsamında KESOB ve Kocaeli Valiliği, 14 Eylül Çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında İzmit Kültür Tepesi’nde gerçekleştirilen törene KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, oda başkanları ve üyeler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Malumunuz pandemiden dolayı ahilik kutlamalarını yapamıyorduk. Şükürler olsun pandemi yok denecek kadar az. Bu yıl görkemli kutlamaya çalışacağız. Tüm esnafları toplantı alanına bekliyoruz. Ahilik ilk önce esnafımıza bol kazançlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.