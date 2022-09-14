14 Eyl 2022 - 12:27- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 12:31

KESOB Atatürk anıtına çelenk bıraktı

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Kocaeli Valiliği ortaklığında 12 – 18 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmit Kültür Tepesindeki Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
KESOB Atatürk anıtına çelenk bıraktı mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Ahilik Haftası programları kapsamında KESOB ve Kocaeli Valiliği, 14 Eylül Çarşamba günü çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında İzmit Kültür Tepesi’nde gerçekleştirilen törene KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, oda başkanları ve üyeler katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan KESOB Başkanı Kadir Durmuş, “Malumunuz pandemiden dolayı ahilik kutlamalarını yapamıyorduk. Şükürler olsun pandemi yok denecek kadar az. Bu yıl görkemli kutlamaya çalışacağız. Tüm esnafları toplantı alanına bekliyoruz. Ahilik ilk önce esnafımıza bol kazançlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
# ardından, başkanı, Atatürk

14 Eyl 2022 - 12:27 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.940.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
2021 Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikasını ziyaret etti mask
2021 Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Prometeon Türkiye Kocaeli fabrikasını ziyaret etti
Tuncay Budakin’in babası acısı mask
Tuncay Budakin’in babası acısı
Körfez Emniyet Müdürü Darıca’ya atandı mask
Körfez Emniyet Müdürü Darıca’ya atandı
İz bıraktılar! mask
İz bıraktılar!
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık mask
İzmit'te 63 m² ofis icradan satılık
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır mask
İçme suyu ve kanalizasyon ve yağmursuyu hatları bakım onarım ve yenileme inşaatı yaptırılacaktır
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL