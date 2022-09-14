Haftalık vaka sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 5-11 Eylül haftasına ait Covid-19 tablosunu açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, geçen hafta 22 bin 441 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 89 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 143 oldu. Buna göre, Covid-19 salgını boyunca toplam vaka sayısı 16 milyon 852 bin 382’ye ulaşırken; toplam ölüm sayısı da 101 bin 68’e yükseldi. 05-11 Eylül verilerine göre haftalık vaka, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30,29 oranında azaldı.