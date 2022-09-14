Sarıyer - Kocaelispor

Maç başladı
Dk. 1: Kocaelispor'da Mehmet Taş ayağındaki topu yanına pas vermek istersen rakip araya girdi. Topla ceza alanında buluşan Eren Aydın Gökhan'ın solundan golü yaptı.
1-0 Sarıyer önde...
Dk.3: Sarıyerspor'da kaleci Ömer'in topu kısa düştü, Tayfun 25 metreden topu dışarı yolladı, top az farkla dışarı çıktı.
Dk. 15: Kocaelispor defansta top çevirirken, Mehmet Taş'ın geri pasında Gökhan'in tersinde kaldı. Araya Berkay girdi. Kaleci Gökhan müdahalesinde karar penaltı oldu. Penaltıyı kullanan oyuncu Eren Aydın golü yaptı. Skor 2-0'a geldi.
Dk. 21: Kocaelispor rakip ceza sahasının sağ çaprazından serbest atış kazandı. Beykan'ın ortasına arka direkte Alpay vurdu. Top yan ağlarda kaldı.
Sarıyer bir penaltı daha kazandı... dk.34...
3 0 oldu
Dk. 34: Sol kanatta topla buluşan Berkay terse çok güzel bir top attı, Emir Can içeri çevirdi, Eren'in vuruşu kornere cıktı. Kornerde, ceza alanın çizgisine yakın kısımda çekilen şut, Mehmet Yılmazın eline çarptı hakem penaltı olarak değerlendirdi. Topun başına geçen Berkay Görmez topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı.
İlk yarı sona erdi...
Kocaelispor'da devre arası da oyuncu değişiklikleri var. Cem, Yiğitali ve Mehmet Taş oyundan çıkarken, İlyas Kubilay, Samed Ali ve Yusuf Cihat oyunda. Dk. 47: Mehmet Sak'in taşıdığı topta Samed Ali bir rakibini çalımlayıp altı pasta topa dokundu ancak top kalecinin müdahelesiyle kornere çıktı.
Dk 50: Kocaelispor paslaşarak geldi. Tayfun'un ceza alanı sağ çaprazından yaptığı ortaya Okan vurdu. Yakın mesafede top kalecide kaldı.
Dk. 53: Ramazan solda kazandığı topla tüm sahayı kat edip ceza alanının hemen dışında yaya çıkardığı topta, Eren Aydının şutu dışarı çıktı.
dk.55 3-1 oldu... goool...
Dk. 55: Tayfun'un rakip orta sahanın ortalarında sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Okan'ın kafa vuruşunu kaleci çekemedi. Top ağlara gitti.: 3-1
Dk. 57: Rakip yarı sahanın ortalarından kaleyi karşıdan gören noktadan, Tayfun'un yaptığı ortada topa Okan kafasıyla vurdu, kaleci zorlukla topu kornere çelebildi.
Dk. 65: Beykan'ın sol çaprazdan ceza sahasina girdi. Yaptıgı ortaya tersten hareketlenen Samed Ali vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.
Dk. 70: Sol kanattan ceza alanına yapilan ortada, Samed Ali dondu vurdu, rakipten dönen topta Kocaelispor penaltı bekledi, hakem devam dedi.
Dk. 72: Kocaelispor soldan Beykan'la rakip alanda ilerledi. Yapılan orta da ceza alanında üç oyuncu boş pozisyondayken topa dokunamadı.
Dk. 85: Kocaelispor kullandığı serbest atıştan sonra, sarıyer karşısında az adamla yakalandı. Taha sürüklediği topta ceza alanı girişinde şutu çekerken, İlyas ayak koydu top kornere cıktı.
7 dakika ilave edildi.
90+4 3-2 oldu.
Cihat attı...
Dk. 90+2: Sağdan planın yaptığı ortaya Mertan rövasataya yükseldi. Boşta kalan topa Yusuf Cihat vurdu ve golü buldu. Maçta skor 3-2
3-3 oldu...
Maç bitti
****
YUSUF ZİYA ÖNİŞ
14.09.2022 - 16:30
ONUR BİNGÖL(Hakem)
SERDAR OSMAN AKARSU(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET DURA(2. Yardımcı Hakem)
GAMZE DURMUŞ PAKKAN(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Taraftar - mehmet taş 3 maçtır hata yapıyor defastan top çıkartamıyor yanlış yerde oynuyor bunu ben görüyorum hoca nereye bakıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.