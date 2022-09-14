Sinem ve Sercan evlendi

Karamürsel'de avukatlık yapan Sinem Serttürk, Altınova’da özel bir tersanede çalışan gemi inşaat mühendisi Sercan Ergen ile evlendi. Karamürsel’de yapılan nikah ve düğüne Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, yönetim kurulu üyeleri, çiftin akraba, arkadaşları ve çok sayıda davetliler katıldı. Karamürsel’de ikamet edecek olan yeni çiftler, düğün sonrasında balayı için Karadağ gitti.