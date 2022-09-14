14 Eyl 2022 - 15:52- Ekonomi G: 14 Eyl 2022 - 15:53

Zeytinoğlu, sanayi üretimini değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, “Temmuz ayında dokuz günlük bayram tatili nedeniyle ihracat performansımızda da bir ivme kaybı olmuştu” dedi
Zeytinoğlu, sanayi üretimini değerlendirdi mask

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 2.4 artarken, aylık bazda yüzde 6.2 geriledi. Temmuz ayında dokuz günlük bayram tatili nedeniyle ihracat performansımızda da bir ivme kaybı olmuştu” dedi.

SEKTÖRLERİN ALT KALEMLERİ

Sektörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, yüksek teknolojili ürünlerde hem aylık hem yıllık bazda gerçekleşen artışa dikkat çekti. Zeytinoğlu, “Katma değerli üretim açısından yüksek teknolojili ürünlerdeki yıllık bazda yüzde 27.9, aylık bazda yüzde 2.7’lik artışı olumlu değerlendiriyoruz. Alt kalemlere baktığımızda aylık bazda yüksek teknolojili ürünler hariç tüm sektörlerde gerileme var. Yıllık bazda ise imalat sanayi sektöründe yüzde 4.1, sermaye mallarında yüzde 10.8 ve orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 8.9’luk artışlar karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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14 Eyl 2022 - 15:52 - Ekonomi

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