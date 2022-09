Koç: Kocaelimiz ciddi bir narkotik tehdit altında

Geçen hafta uyuşturucu bağımlısı İ.T. isimli şahıs tarafından evi basılarak ölümle tehdit edilen Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, eşi evdeyken yapılan saldırı sonrası yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmiş ve hiçbir AKP’li yöneticinin kendisini telefonla bile arayıp, geçmiş olsun demediğini ifade etmişti. Önceki gün ise DEVA Partisi İl ve Karamürsel İlçe teşkilâtları, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

“ÜLKE SINIRLARI KEVGİRE DÖNDÜ”

DEVA Partisi’nin geçmiş olsun ziyareti samimi bir ortamda geçti. DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç, “Ülkemiz sınırlarının adeta kevgire dönmüş hali sadece yabancı göçmenler için değil, aynı zamanda başta uyuşturucu ve silah olmak üzere her türlü zararlı maddenin de geçişinde cazip bir güzergâh haline gelmemize sebep oluyor. Hükumet bir an önce hem insan kaçakçılığına hem de bu şekildeki başta narkotik olmak üzere her türlü yasa dışı kaçakçılığa karşı tedbir almak zorundadır” dedi.

BAŞKAN YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR

Koç, “Ne yazıktır ki Kocaeli’miz yol güzergâhı üzerinde olması nedeniyle ciddi bir narkotik tehdit altında. Bu tehdit artık öyle dayanılmaz boyutlara ulaşmış ki, bağımlı biri, bir belediye başkanının evini dahi basıp tehditler savurabilecek boyutlara varmış. Sayın Başkanımıza ve değerli hanımefendiye, ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi. Başkan İsmail Yıldırım da partililere nazik ziyaretleri ve vermiş oldukları destek için teşekkür etti.