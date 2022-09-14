Darıca 1. Gençlik Festivali büyük ilgi gördü

Darıca Trabzonlular Derneği tarafından organize edilen 1. Gençlik Festivali’ne büyük ilgi gösterildi. Şener GYD ana sponsorluğunda Darıca Millet Bahçesi Antik Sahne’de gerçekleşen festivalde; Serkan Aydın, Anıl ve Azam sahne aldı.Gençlik festivaline Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanvekili Selamet Güner, AKP Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AKP Çayırova İlçe Başkanı Ufuk Acay, Şahin Medya Yönetim Kurulu Başkanı KaşifŞahinkesen, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.

BAŞKAN SAĞLAM TEŞEKKÜR ETTİ

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı Umut Sağlam gecenin açılışında yaptığı konuşmada davete katılan herkese teşekkür etti. Sağlam, “Bu yıl ilk kez organize ettiğimiz bu gençlik şölenini her yıl nasip olursa tekrar yapmayı planlıyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerin yanında olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

SANATÇILAR COŞTURDU

Bölgemizin sevilen sunucularından Orhan Kanca’nın sunumu ile gerçekleşen Darıca Trabzonlular Derneği 1. Gençlik Festivali’nde ilk olarak Anıl ve Azam kardeşler sahne aldı. Anıl ve Azam kardeşler performansları ile davetlileri coşturdu. Anıl ve Azam’ınardından ise sahne alan Serkan Aydın, birbirinden güzel parçalar seslendirerek gençlik şölenine katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.