“Gebze Terminali ihalesi yapıldı mı, yapılmadı mı?”

Gebze Belediye Başkanı ZinnurBüyükgöz’e Gebze Terminali’nin akıbetini soran Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Turel, “Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda ‘Gebze’ye bu terminal yakışmıyor. Daha modern, bölgemize yakışan ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren bir terminal yapılmalı’ diye tepki koymuştuk.Akabinde Gebze Terminali ihalesinin 3 Ağustos’ta yapılacağı basına yansımıştı. Gebze adına olumlu bir gelişme olmasından ötürü memnun olmuştuk.Aradan bir ay geçmesine rağmen ihale ile ilgili herhangi bir adımın atılıp atılmadığına dair kamuoyuna bir açıklamada olmadı” dedi.

“İÇLER ACISI BİR HALDE”

Büyükgöz’e ihaleyi soran Turel, “Türkiye’nin ekonomi ve bilişim üssü olan, ülke ekonomisinin yüzde 15’i gibi büyük bir paya sahip olan Gebze’nin otobüs terminaliiçler acısı bir halde.Büyükgöz’e buradan sesleniyoruz: 3 Ağustos’ta ihale oldu mu?İhale olduysa kaç firma ve hangi firmalar ihaleye katılım sağladı? İhale muhammen bedeli ne kadar? Şehirlerarası otobüs terminalinde ne gibi değişiklik olacak, eklentiler mi olacak, yoksa yeni bir terminal mi olacak? Sayın Büyükgöz, kamuoyunu bilgilendirin, ihale yapıldı mı, yapılmadı mı?”ifadelerini kullandı.