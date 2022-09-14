14 Eyl 2022 - 16:08- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 16:09

AKP Gölcük Gençliği, Ali Ruhan Çelik’e emanet

AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden Büyükşehir Belediyesi’ndememur olduğu için istifa eden Tarık Karayel’in yerine hangi ismin atacağı merak konusuydu. Karayel’in yerine Psikolog Ali Ruhan Çelik atandı
AKP Gölcük Gençliği, Ali Ruhan Çelik’e emanet mask

AKP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Tarık Karayel, Büyükşehir Belediyesi’ndesözleşmeli memur olduğu için görevinden istifa etmişti. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen atama ile AKP Gölcük İlçe Gençlik Kolları’na Psikolog Ali Ruhan Çelik getirildi. Yeni İlçe Gençlik Kolları Başkanı Çelik’i ilk olarak kutlayan ve görevinde başarı temennilerini ileten AKP İlçe Başkanı Çetin Seymen oldu. AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezerde sosyal medya hesaplarından Ali Ruhan Çelik’i tebrik etti.
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14 Eyl 2022 - 16:08 - Gündem

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