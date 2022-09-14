14 Eyl 2022 - 16:09- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 16:11

Sağlık: Derince’ye 288 milyon TL yatırım yapıldı

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık,  Derince ilçesinde altyapı ve üstyapıya toplam 288 milyon lira harcama yaptıkları söyledi
Sağlık: Derince’ye 288 milyon TL yatırım yapıldı mask
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İSU Genel Müdürlüğü, Derince ilçesinde başladığı altyapı ve üstyapı yatırımlarını tamamladı. Derince ilçesinin ilmek ilmek işlenerek yaptıkları çalışmalar ile modern altyapıya kavuştuğunu belirten İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, ilçe genelinde 288 milyon lira harcama ile toplam 233 km uzunluğunda içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı hattı ile üstyapı çalışmaları yaptıklarını söyledi.

ÜSTYAPI HATLARI TAMAMLANDI.

İSU Genel Müdürlüğü, Derince Belediyesi ile protokol imzalayarak ilçe genelinde yapılan altyapı yatırımlar nedeniyle kazı alanlarının üstyapı çalışmalarını da tamamladı. Altyapısı yapılan 8 mahallenin kazı alanlarının çökme sürecinin ardından asfalt serim, asfalt yama ile parke ve bordür çalışmaları yapılarak vatandaşların hizmetine alındı.

MODERN ALTYAPI HATLARI

Dumlupınar, Sırrıpaşa ve İbni Sina mahallelerinde kaldırım çalışmaları kapsamında parke ve bordür çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların da kısa bir süre içinde tamamlanması hedefleniyor. Derince ilçesinde yapılan önemli yatırımın ilçe insanına hayırlı olması temennisinde bulunan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, yapılan yatırımlar ile birlikte ilçenin modern altyapı hatlarına kavuştuğunu söyledi
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14 Eyl 2022 - 16:09 - Gündem

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