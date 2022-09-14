14 Eyl 2022 - 16:10- Gündem G: 14 Eyl 2022 - 16:11

Karamürsel’de Tırpan’a veda edildi

Karamürsel’den Körfez’e atanan İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan için veda yemeği düzenlendi. Tırpan, alkışlarla uğurlandı.
Karamürsel’de Tırpan’a veda edildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Körfez ilçesine atandı. Tırpan’ın Körfez’e atanması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi. Karamürsel Polis Derneği tarafından düzenlenen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbabada katıldı. Kaymakam Canbaba,  “Biz müdür bey ile yaklaşık iki yıl beraber sorunsuz ve uyumlu bir şekilde çalıştık. Kolluk kuvvetleri bizim için önemlidir. Vatanın bekası için asayiş olmazsa olmaz unsurdur. Müdürümüzün yeni yerinde de burada olduğu gibi başarılı olacağına eminim, yolu açık olsun başarıları daim olsun” dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpanda, “Karamürsel halkını ve emniyet personelimizi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Kalbini kırdığım bir personelimiz varsa özür dilerim. Hepinize başarılar diliyorum, hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Canbaba,Tırpan’a ilçede yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Yemeğin ardından Tırpan, çalışma arkadaşlarının alkışları arasında uğurlandı.

YEMEĞE KATILIM YÜKSEKTİ

Veda yemeğine savcı ve hakimlerin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, ilçe emniyeti komiserleri, ilçe emniyet mensupları, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine Bursa-Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar tayin oldu. Dalsar, yeni görevine geçtiğimiz pazartesi günü başladı.

# ile, tarafından, başkanı, ardından, bir, polis, sağlık

14 Eyl 2022 - 16:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.940.867 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Körfez’de Manap’a plaket verildi mask
Körfez’de Manap’a plaket verildi
Karamürsel’de Tırpan’a veda edildi mask
Karamürsel’de Tırpan’a veda edildi
Sağlık: Derince’ye 288 milyon TL yatırım yapıldı mask
Sağlık: Derince’ye 288 milyon TL yatırım yapıldı
Darıca 1. Gençlik Festivali büyük ilgi gördü mask
Darıca 1. Gençlik Festivali büyük ilgi gördü
“Gebze Terminali ihalesi yapıldı mı, yapılmadı mı?” mask
“Gebze Terminali ihalesi yapıldı mı, yapılmadı mı?”
AKP Gölcük Gençliği, Ali Ruhan Çelik’e emanet mask
AKP Gölcük Gençliği, Ali Ruhan Çelik’e emanet
Anket Asgari ücrete yapılan zammı yeterli buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL