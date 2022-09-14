Karamürsel’de Tırpan’a veda edildi

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Körfez ilçesine atandı. Tırpan’ın Körfez’e atanması nedeniyle bir veda yemeği düzenlendi. Karamürsel Polis Derneği tarafından düzenlenen veda yemeğine İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbabada katıldı. Kaymakam Canbaba, “Biz müdür bey ile yaklaşık iki yıl beraber sorunsuz ve uyumlu bir şekilde çalıştık. Kolluk kuvvetleri bizim için önemlidir. Vatanın bekası için asayiş olmazsa olmaz unsurdur. Müdürümüzün yeni yerinde de burada olduğu gibi başarılı olacağına eminim, yolu açık olsun başarıları daim olsun” dedi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpanda, “Karamürsel halkını ve emniyet personelimizi çok seviyorum. Onların da beni sevdiğini biliyorum. Kalbini kırdığım bir personelimiz varsa özür dilerim. Hepinize başarılar diliyorum, hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Canbaba,Tırpan’a ilçede yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Yemeğin ardından Tırpan, çalışma arkadaşlarının alkışları arasında uğurlandı.

YEMEĞE KATILIM YÜKSEKTİ

Veda yemeğine savcı ve hakimlerin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Burhan Demir, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhan Uğur, ilçe emniyeti komiserleri, ilçe emniyet mensupları, Karamürsel Polis Derneği Başkanı Murat Sağır ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanırken, yerine Bursa-Orhangazi İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar tayin oldu. Dalsar, yeni görevine geçtiğimiz pazartesi günü başladı.